'Posledice nezdrave hrane Slovenijo vsako leto stanejo štiri milijarde evrov'

Svetovni sistem oskrbe s hrano je ključni dejavnik preseganja planetarnih mej, ki zamejujejo varno območje delovanja človeštva, je največji porabnik in onesnaževalec vode, največ prispeva k izgubljanju narave, zmanjševanju biotske raznovrstnosti ter je vir kar tretjine človeško povzročenih emisij toplogrednih plinov, je na današnjem posvetu Oglaševanje na žaru v Ljubljani opozorila vodja projektov Umanotere Renata Karba.

"Brez prehoda v trajnostno pridelavo in potrošnjo hrane ne moremo preprečiti katastrofalnih podnebnih sprememb in ohraniti stabilnih pogojev za življenje na planetu," je poudarila.

Poudarila je tudi, da oskrba s hrano dandanes poglablja zdravstveno krizo in povečuje družbene neenakosti. "V svetu 800 milijonov ljudi trpi zaradi pomanjkanja hrane, medtem pa v gospodarsko razvitih državah, kamor sodi tudi Slovenija, velik del prebivalstva uživa prevelike količine in preveč nezdravo hrano ter velik delež hrane živalskega izvora in visoko procesirane hrane," je dodala.

To po njenih navedbah povzroča nevzdržne družbene stroške. "V Sloveniji nas zdravstvene posledice nezdrave prehrane stanejo vsako leto pet milijard ameriških dolarjev (4,3 milijarde evrov), kar je osem odstotkov bruto domačega proizvoda in poganja naš zdravstveni sistem na rob kolapsa," je povedala.

Ključno vlogo pri preprečevanju tega problema ima po njenih navedbah sprememba prehrane. Preiti bi morali na prehrano, v kateri prevladuje raznolika polnovredna rastlinska hrana, ker v primerjavi s hrano živalskega izvora povzroča veliko manjše emisije toplogrednih plinov in porabo kmetijskih zemljišč in vode ter ima manjši vpliv na zdravje, je dodala.