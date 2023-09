Fantek z dežnikom, ki je pogumno pristopil k reševalni ekipi z vrečo okrepčil. Pa vsi vnučki, sinovi in hčerke, ki so zavihali rokave in priskočili na pomoč. Mladina je vstala in pomagala. Med njimi tudi junak iz Braslovč, mali Filip. Fantek, ki je najprej svoje čevlje odstopil bosi, hudo bolni deklici Nikiti, nato pa ji še kupil nove superge.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:58 audio-control-play-line Oče male Nikite pripoveduje o svoji izkušnji 01:42 audio-control-play-line Srčni otroci priskočili na pomoč icon-chevron-left icon-chevron-right