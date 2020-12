Potres prestrašil poslance, popokane stene v DZ, poškodovani dimniki ...

Po prvih poročilih je bilo današnji potres čutiti v velikem delu Evrope, tudi na Bavarskem in v Beogradu. Močno tresenje pa se je čutilo tudi v Sloveniji. Številni so stekli na ulice. Čeprav po ocenah seizmologa Gosarja ni pričakovati hujših posledic, poročajo o poškodovanih dimnikih, strehah in zvonikih. Popokale so tudi stene v Državnem zboru, kjer so poslanci prekinili sejo.

Potres, ki je stresel Hrvaško, se je močno čutil tudi o Sloveniji. Za zdaj ni podatkov o kakšnih večjih poškodbah, ki bi nastale kot posledica današnjega potresa, jih je pa pričakovati v jugovzhodni Sloveniji, je dejal dežurni seizmolog na Arsu Andrej Gosar. Po njegovi oceni ne bo hujših posledic, prišlo naj bi predvsem do razpok na hišah. Bralka iz Šentjerneja nam je poslala fotografije iz trgovine, kjer so izdelki padali s polic, spet druga iz centra Ljubljane nam je poročala o popokanem stropu. Z vseh koncev države poročajo tudi o tem, da je tresenje ljudi pognalo na ulice. V višjih nadstropjih stolpnic v prestolnici so se premikali in tresli predmeti, odpirali predali ... Slovenski poslanci v DZ pa so zaradi potresa v naglici prekinili sejo. Poročajo tudi o popokanih stenah. Uprava za zaščito in reševanje poroča o več poškodovanih dimnikih, poškodovanih strehah in fasadah, cerkvenih zvonikih. Zabeležili so tudi več motenj v telekomunikacijskih povezavah. Predsednik vlade Janez Janša je v luči dogodka napovedal, da bo v letu 2021 izvedena nacionalna vaja za varno ravnanje ob potresu.