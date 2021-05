'Posledice pretirane uporabe zaslonov opažamo že pri dojenčkih in malčkih'

"Pri malčkih, ki preveč časa preživijo pred zasloni, opažamo, da so zelo nemirni, imajo zelo kratkotrajno pozornost, begajo, redkeje vzpostavljajo očesni stik in imajo primanjkljaj na področju komunikacije in socializacije," opozarja pediater Denis Baš.

"Bojim se, da bomo tako, kot smo na boleč način ter prepozno izvedeli, da je kajenje zdravju izjemno škodljivo, spoznali, da so pametni telefoni, čeprav so koristni in človeku v pomoč, lahko vzrok za zdravju škodljivo zasvojenost in da je nujno, da jih uporabljamo po pameti." Tako so v sklepuSmernic za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih povzeli izjavo pediatra in infektologa Marka Pokorna. Gre za prvi takšen projekt na državni ravni, ki je dobil široko podporo različnih strokovnih organizacij, je na ponedeljkovi novinarski konferenci izpostavila vodja delovne skupine, pediatrinja Mateja Vintar Spreitzer.

"Dosežen je bil zares širok dogovor med pediatri, šolskimi zdravniki, otroškimi psihiatri, psihologi, delovnimi terapevti, logopedi, medicinskimi sestrami, specialnimi pedagogi in drugimi. Z izjavo podpore je smernice prejšnji teden podprla tudi šolska ministrica Simona Kustec. Prav tako je podporo smernicam napovedal minister za zdravje Janez Poklukar," je povedala Vintar Spreitzerjeva.

Da so Smernice v prvi vrsti namenjene strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki, je uvodoma pojasnil Denis Baš, predsednik Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo."Želimo si, da bi vsi strokovnjaki delovali usklajeno in enotno ter da bi dvignili raven ozaveščenosti o pomenu časovnih omejitev, ustreznega načina uporabe in kakovosti izbranih vsebin, ki jih otroci in mladostniki spremljajo preko zaslonov," je poudaril.

Kot je še dejal, v praksi opažajo zaskrbljujoč trend, da v njihove ambulante prihaja vse več predšolskih otrok, tudi že dve- in triletniki, pri katerih so vidna pomembna odstopanja v razvoju. "Pri teh otrocih se opazi, da so zelo nemirni, imajo zelo kratkotrajno pozornost, begajo, redkeje vzpostavljajo očesni stik in imajo primanjkljaj na področju komunikacije in socializacije. Večkrat nato ugotovimo, da je bil tak otrok že zelo zgodaj prekomerno izpostavljen zaslonom," je pojasnil Denis Baš.

"Manj je bolje"

Vintar Spreitzerjeva je ob izidu smernic, katerih načelo bi lahko strnili v geslo "Manj je bolje", opozorila, da stroka v zgodnjem obdobju, to je do drugega leta starosti, uporabo zaslonov odsvetuje. Od drugega do petega leta starosti priporoča, da zaslone otrok gleda v navzočnosti staršev. "Izbirajmo kakovostne vsebine in preverimo njihovo primernost za starost na zaupanja vrednem mestu. Veliko vsebin na spletu ni primernih za otroke, večkrat vsebujejo tudi prikrito oglaševanje," je poudarila Vintar Spreitzerjeva.