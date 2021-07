Turistična sezona je že v polnem teku, pa še vroče je. V sredo smo namerili tudi do 35 stopinj Celzija. In to je lahko zelo nevarno. Spet smo sredi novega vrhunca vročine tega poletja. Najbolj pomembna zaščita pred soncem je naše obnašanje, opozarjajo dermatologi. Kaj moramo upoštevati?

