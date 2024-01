Posledice stavke zdravnikov: v Novem mestu odpadla slaba polovica obravnav

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je prva analiza pokazala, da je zaradi stavke Fidesa odpadlo med dvema in tremi odstotki zdravstvenih obravnav, so sporočili iz UKC in ob tem zagotovili, da so bili pacienti prenaročeni na prvi možni prosti termin. Prejšnji teden so sicer poročali o okoli 600 odpadlih zdravstvenih storitvah.

V novomeški bolnišnici v povprečju zaznavajo od 40 do 45 odstotkov odpovedanih nenujnih storitev. Gre predvsem za ambulantne preglede in program elektivnih operacij, so pojasnili. Zaradi stavke se je v SB Novo mesto izrazito povečal priliv pacientov v urgentnem centru, predvsem v enoti za bolezni.

V Splošni bolnišnici (SB) Celje je po besedah direktorja Dragana Kovačića doslej odpadlo približno 10 odstotkov zdravstvenih storitev. "Če bo ta stavka trajala naprej, se bo ta odstotek začel poviševati in bodo tudi ljudje to bolj čutili," je opozoril. Dolgotrajna stavka bi imela tudi hude finančne učinke, je poudaril.

Ob tem so pojasnili, da ima večina njihovih zdravnikov podpisano soglasje za nadurno delo. V primeru umika soglasij bi zdravnike razporedili v turnusno delo. "Načeloma bi se jim preklicalo soglasje za delo pri drugem izvajalcu," so pojasnili.

V SB Murska Sobota predstavili približno 150 posegov in 700 pregledov ali diagnostičnih postopkov

V murskosoboški bolnišnici so zaradi stavke odjavili oziroma prestavili približno 150 posegov in 700 pregledov ali diagnostičnih postopkov. Načrtno ne naročajo pacientov, ki so starejši od 18 in mlajši od 65 let. Odpovedujejo predvsem storitve otorinolaringoloških ambulant, kirurških ambulant, operativne posege in magnetnoresonančno diagnostiko.

Odpovedovanje storitev se po njihovih navedbah vsekakor pozna pri čakalnih vrstah, koliko se bodo podaljšale, pa je odvisno od časa trajanja stavke. Gre za storitve, kjer čakalne dobe že sedaj presegajo dopustne. "Čakalna doba se bo podaljšala tistim med 18. in 65. letom starosti, skrajšala pa se bo ostali starostni skupini," so pojasnili.

Urgentni center je v murskosoboški bolnišnici vedno zelo obremenjen, v času stavke pa opažajo večji priliv pacientov in s tem večjo obremenjenost, predvsem zaradi "nedelovanja" zdravnikov v zdravstvenih domovih.

Upajo, da zdravniki ne bodo preklicali soglasij za nadurno delo, saj bi v tem primeru prišlo do velikega problema organizacije zdravstvenega varstva v bolnišnici. Ob preklicu soglasij pa bi vsekakor preverili, če so v tem primeru še izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja za delo pri drugem delodajalcu, so poudarili.