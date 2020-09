Sindikati zadovoljni, trgovinska zbornica pa napoveduje odpuščanja

Posledice novele zakona v trgovini, po kateri bodo trgovine ob nedeljah zaprte, bodo tako za gospodarstvo kot zaposlene hude, pa je opozorila predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah . Med drugim bo promet manjši in posledično bi se lahko zgodila odpuščanja. Ali in kako bodo v zbornici ukrepali, se bodo odločili po analizi novele, je povedala.

Manj obratovalnega časa, manjši prihodki za vsaj deset odstotkov

Obratovalnega časa bo manj za 16 odstotkov, posledično se bodo prihodki – ob predpostavki, da se bo del nakupov prenesel v druge dni v tednu – zmanjšali za vsaj deset odstotkov, je ocenila Lahova. Ker bo manj obratovalnega časa, bo potrebnih manj zaposlenih, ki bodo imeli tudi nižje plače, saj ne bodo prejeli dodatka za delo ob nedeljah.

Generalnega sekretarja sindikata Rožiča pa ne skrbijo morebitna odpuščanja. Kot je dejal, je že zdaj v panogi premalo zaposlenih. S spremembami se bo lažje organiziralo delovnik, tudi presežnih ur bo manj, je ocenil."Upam, da zakon ne bo šel na ustavno sodišče," je dodal.

Ali bodo trgovci predlagali ustavno presojo novele, predsednica zbornice ni želela ugibati."Najprej bomo temeljito analizirali vsebino in se potem skupaj s člani odločili, kaj je smiselno storiti," je povedala.

DZ je v torek sprejel novelo zakona o trgovini, po kateri trgovci ob nedeljah in z zakonom določenih prostih dneh ne bodo več smeli določiti obratovalnega časa prodajaln. Izjeme so prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah.

Prav tako bodo lahko ob nedeljah in dela prostih dneh odprte preostale manjše prodajalne s površino do 200 kvadratnih metrov, če bodo delo v njih opravljali nosilci trgovinske dejavnosti oz. njihovi zastopniki, lahko pa tudi dijaki, študenti in upokojenci.