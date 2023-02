Poslednja pot v Švico, z evtanazijo bo končala bolečine

Čurin Janžekovičeva se že od rojstva bori z boleznijo, zaradi katere ji razpadajo kosti in hrustanec. Zdaj se boji, da je bolezen napredovala da te mere, da samomora pod zdravniškim nadzorom, ki je v Švici dovoljen, sama kmalu ne bi več mogla izpeljati. "Tam ti nihče ne sme pomagati. Moraš biti v takšnem stanju, da tisti koktajl, kot se hecam, spiješ sam," je povedala.

Takšno odločitev je pred leti sprejela tudi neozdravljivo bolna Alenka Čurin Janžekovič . Upala je, da bo kot glasna zagovornica evtanazije dočakala uvedbo zakona pri nas, a se ji, kot pravi, čas izteka, saj se na voden samomor v Švico odpravlja v kratkem. Njen mož, poročena sta 40 let, je celo nameraval z njo, da bi življenje končala z roko v roki. A ga je družina prepričala, naj ostane vsaj on.

Posloviti se je želela že lani, a jo je mož takrat zadržal. "Malo sem zajamral, da bi še malo ostala pri meni. In je ostala. A v svojo škodo," je povedal in dodal, da se tega, kako trpi, ne da opisati.

A kljub bolečinam in kljub zavedanju, da se drug od drugega zavestno poslavljata, je med njima še vedno veliko smeha in dobre volje. Še več, Alenka mu skuša najti celo bodočo sopotnico. Ko bosta vse predelala pa je pred njima in pred celo družino zgolj še - kot mu pravita - izlet. V Švico.