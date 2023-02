'Poslednje sobarice' Save Turizem: Dostojanstva si ne bomo pustile vzeti

"Res je, da smo za upravo 'zgolj sobarice', toda dostojanstva si ne bomo dovolile vzeti! In na to bomo na stavki opozorile javnost! V tej družbi smo pustile dolga leta svojega življenja, bile pripadne in lojalne družbi, ki se nas sedaj želi rešiti kot smeti," so zapisale sobarice v pozivu k stavki.

Dodale so, da so kljub "hvalisanju uprave Save Turizem" njihove osnovne plače še naprej 200 evrov pod minimalno plačo, pogoji dela pa da so vse težji. "Na cedilu nas je pustila vlada, odgovorni ministri, ki so svojo odgovornost z dopisi prelagali drug na drugega, za nas pa se ni rešilo še nič! Zato celotno slovensko javnost naprošamo, da nas v naših prizadevanjih, da nas Sava Turizem ne outsourca, podprete! Danes gre za nas, sobarice, jutri bodo morda outsourcali že vas! Bodimo solidarni!" so sobarice še zapisale.