Posli ljubljanske nadškofije pod drobnogledom Vatikana

Nazadnje se je Vatikan za isti ukrep v Sloveniji odločil dobrih deset let nazaj, in sicer ob zlomu finančnega omrežja Nadškofije Maribor, za katerim je ostalo za več sto milijonov evrov neplačanih dolgov. Po preiskavi se je takratni mariborski nadškof Franc Kramberger upokojil, pokojni ljubljanski nadškof Alojz Uran pa je moral zapustiti Slovenijo.

Kot še navaja portal, se v cerkvenih krogih že več let govori o nenavadnem upravljanju podjetja Metropolitana in domnevno spornih poslih s prodajo lesa. Poleg tega naj bi znotraj ljubljanske cerkve že več let tekel spopad za obvladovanje podjetja, ki je po podatkih portala pred epidemijo letno ustvarjalo tudi več kot sedem milijonov evrov dobička. Z denarjem naj bi nadškofija financirala pastoralno dejavnost.

Pod drobnogledom posebne revizije naj bi bilo predvsem podjetje Metropolitana, ki upravlja s 15.000 hektarji cerkvenih gozdov in zemljišč na Pokljuki, Jelovici in v Zgornji Savinjski dolini. Država je ta zemljišča Cerkvi vrnila med denacionalizacijo.

Ljubljanska nadškofija je podjetje Metropolitana ustanovila leta 2001, ko jo je vodil metropolit Franc Rode. Pet let kasneje je Metropolitana kupila podjetje Gozdno gospodarstvo Bled in se zapletla v številne druge posle. Po poročanju portala je tik pred propadom finančnega holdinga Zvon Ena tej ključni družbi iz nekdanjega omrežja mariborske nadškofije odobrila za več kot devet milijonov evrov nezavarovanega posojila.

Dodali so še, da je bila Nadškofija celo desetinska solastnica Papirnice Goričane, ki je financirala razkošno prenovo dvorca, v katerem je želel prebivati Rode. Pred leti je izbruhnila tudi afera z izginotjem 200.000 evrov od prodaje lesa.

Kdo vodi Metropolitano?

Ves čas je podjetje vodil dolgoletni finančnik ljubljanske nadškofije in eden najvplivnejših ljudi v Cerkvi Janez Celar. Ko je leta 2017 ljubljanski nadškof postal Stanislav Zore, je tudi on prevzel podjetje. Pred dvema letoma je novi direktor Metropolitane postal Robert Ogorevc, nekdanji direktor računovodske hiše Vizija, marca letos pa še Blaž Gregorc, ravnatelj nadškofijske gospodarske uprave, ki je pred dvema letoma na tem položaju zamenjal Celarja.

Necenzurirano sicer navaja izjave virov blizu cerkvenih krogov, da se je v ozadju vnel spopad glede tega, kdo bo vodil Metropolitano, zlato jamo nadškofije. Treba je omeniti, da ima podjetje za več kot sto milijonov evrov premoženja in da je brez dolga. Konec lanskega je imelo za 33 milijonov evrov depozitov, še dodatne štiri milijone evrov pa na bančnih računih.

Precej vpliven v podjetju naj bi bil še vedno Celar, z njim pa naj bi bil povezan tudi Ogorevc, saj je že pred tem več let sodeloval pri računovodenju in vodenju financ Metropolitane. Portal navaja še, da se je več let govorilo, da trgovanje z lesom obvladuje koalicija poslovnih cerkvenih struktur in ljudi iz kroga stare levice, toda dokazov o tem ni.