Posli Nine Zidar Klemenčič

Ena izmed najbolj vplivnih odvetnic v državi se je znašla sredi potencialno koruptivnega omrežja, ki smo ga v nedeljo razkrili v rubriki 24UR Fokus. Objavili smo dele pričevanj, ki so povezani z dvema državnima posloma – največjim državnim podjetjem Družbo za avtoceste (Dars) in nakupom sodne stavbe na Litijski. Je pa Nina Zidar Klemenčič z državo sodelovala tudi v drugih primerih, njene stranke so bili denimo celjska bolnišnica, mariborska občina, trebanjski dom upokojencev, ljubljanska psihiatrična bolnišnica. Zastopala je tudi številne politike, pa cementarno Salonit Anhovo in Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje.

Nina Zidar Klemenčič je kot odvetnica sicer zastopala najbolj vplivne politike, denimo Janeza Janšo in Mateja Tonina, pa tudi kardinala Franca Rodeta, najbolj vplivnega človeka iz slovenske cerkve. Tonina je zastopala v tožbi proti Damirju Črnčecu, Rodeta v primeru razkritja, da ima nezakonskega otroka. Janšo je zastopala dolga leta. To je bilo v času, ko je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pod vodstvom njenega takratnega moža Gorana Klemenčiča razkrila promoženjsko stanje takratnega predsednika vlade Janše in ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

V zadnjem času pa jo javnost najbolj pozna iz dveh zgodb, ki so odmevale v javnosti: aferi podkupovanja na Darsu, razkriti jeseni 2023, in razkritju o negospodarnem nakupu sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, ki ga je izvedlo ministrstva za pravosodje in je bilo objavljeno dva meseca kasneje, v začetku januarja 2024. Oba državna posla zaradi sumov korupcije preiskujejo kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Dars in Litijska Zidar Klemenčičeva je sodelovala je pri prodaji propadajoče stavbe na Litijski cesti ministrstvu za pravosodje za vrtoglavih 7,7 milijona evrov. Zastopala je prodajalca Sebastjana Vežnaverja in z ministrstvom usklajevala podrobnosti prodajne pogodbe. Kot smo že poročali, se Zidar Klemenčičeva in Vežnaver poznata še iz časov, ko je odvetnica delala za takratnega župana Kopra Borisa Popoviča. Njena odvetniška družba zdaj že več let pravno svetuje in zastopa Vežnaverja in več družb v njegovi lasti. V včerajšnji oddaji 24UR je Zidar Klemenčičeva potrdila, da je storitve za Vežnaverja opravila na podlagi dogovora, ki je vseboval večletno delo na več kot 50 zadevah, dogovorjeno pa je bilo, da je "plačana po uspehu ob prodaji več naložbenih nepremičnih, ne Litijske".

Od jeseni 2021 je z Darsom, ki ga je takrat še vodil Valentin Hajdinjak, ustvarila za 316.000 evrov prometa. Glavnino svetovanja je Zidar Klemenčičeva opravila pri avtovlekah, kjer je eden od koncesionarjev tudi znani žalski podjetnik Enes Draganović, sicer dober Vežnaverjev prijatelj. In prav potencialno koruptivno omrežje v povezavi s temi posli smo razkrili v nedeljski rubriki 24UR Fokus.

Je pa Zidar Klemenčičeva Vežnaverja sicer zastopala tudi v poslih s Pošto Slovenije, saj je njegovo podjetje PVG, dolgoletni dobavitelj skuterjev za prevoz poštnih pošiljk, leta 2021 izgubilo posel prek javnega naročila, zato se je Vežnaver pritožil na državno revizijsko komisijo, ki mu je ugodila in razveljavila posel, vse skupaj pa je vodila prav Zidar Klemenčičeva. Posli z državo v zadnjih dveh letih Med posli z državo, ki v zadnjih dveh letih najbolj izstopajo, so posli s celjsko bolnišnico, kjer je v le dveh letih, predlani in lani, sklenila posle v skupni vrednosti dobrih 280.000 evrov. Oziroma za več kot 11.000 evrov na mesec. Iz celjske bolnišnice so za 24UR Fokus odgovorili, da je Odvetniška družba Zidar Klemenčič zanje opravljala oz. opravlja pravne storitve na različnih pravnih področjih v več odprtih sodnih postopkih. In sicer v treh delovnopravnih sporih, v dveh sporih zaradi plačila odškodnine in mesečne rente, v sporu zaradi izpraznitve stanovanje, kot oškodovanko kot tožilko v kazenskem postopku, v dveh gospodarskih sporih ter v postopku stečaja zapuščine. Poleg tega zanje omenjena družba opravlja pravne storitve na področju avtorskega prava, upravnega prava, delovnega prava, zdravstvenega prava in na drugih pravnih področjih glede na potrebe naročnika ter svetuje bolnišnici na področju prava javnih naročil in v zvezi z različnimi vprašanji pogodbenega prava. "Doslej so za nas opravili več kot 2000 ur odvetniških storitev, na zadevah pa je delalo več odvetnikov," odgovarjajo v SB Celje.

Nina Zidar Klemenčič je delala tudi s Psihiatrično bolnišnico. Lani je z njeno odvetniško pisarno sklenila posle v skupni vrednosti dobrih 38.000 evrov. Tam pravijo, da je bila izvedena analiza in so bili podani predlogi, vezani na korporativno varnost v zvezi s priporočili iz poročila strokovnega nadzora v zvezi s problematiko izvajanja nasilja med zaposlenimi in pacienti. Elaborat je obsegal srečanje z naročnikom, analizo delovnih procesov in izdelavo načrta korporativne varnosti, dodajajo na javnem zdravstvenem zavodu Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana. Z domom starejših občanov Trebnje je zaslužila dobrih 30.000 evrov. Tam pojasnjujejo, da so v preteklosti na specifičnih pravnih področjih potrebovali strokovno pravno pomoč, v določenem obsegu so sodelovali tudi z Odvetniško družbo Zidar Klemenčič. Pravijo, da so jim v okviru svetovanja in zastopanja svetovali v konkretnih primerih glede pravilnosti ravnanja v primeru določenih delovno pravnih dogodkov v domu, vezano na pogodbena razmerja in vezano na javnonaročniška razmerja. "Vse storitve so bile opravljene v obsegu danega naročila, obračunane po porabljenih urah in plačane na podlagi sklenjenega dogovora o višini plačila odvetniških storitev v višini 120 evrov na uro," so zapisali.

