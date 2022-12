Posli partneric z občino, kdo je neodvisni kandidat in kdo ima mladostno energijo?

V času županovanja Bojana Šrota, kot kažejo podatki, cveti posel njegove življenjske sopotnice Katarine Karlovšek. RTA Agencija, ki je v njeni lasti, služi tudi na račun javnih zavodov in družb, ki jih je ustanovila Mestna občina Celje. Občina je denimo med ustanovitelji Zdravstvenega doma Celje, družbe za ravnanje z odpadki SIMBIO in celjskih lekarn. Na račun agencije RTA, ki prireja dogodke, se je samo iz teh naslovov steklo slabih 53.000 evrov. Ali se Šrotu ne zdi, da gre pri tem sodelovanju njegove partnerke z občinskimi podjetji za konflikt interesov?

On je namreč župan, njegova partnerica pa služi z občinskimi podjetji. Kot odgovarja Šrot, "je njegova soproga zelo poslovna in dela veliko stvari". Na voditeljevo vztrajanje glede odgovora o sodelovanju županove partnerice s podjetji, ki so v lasti občine, je Šrot dejal, da je to dovoljeno. Ko mu je voditelj Slak povedal, da zakon to prepoveduje, da to ni dovoljeno, je Šrot presenečeno izjavil 'Ne?' Na nadaljnja pojasnila voditelja, da je zakon o integriteti in preprečevanju korupcije jasen in ožjim družinskim članom funkcionarja, v tem primeru župana, prepoveduje poslovanje s subjekti, ki so v lasti občine, Šrotova partnerka pa z njimi poslovno sodeluje, Šrot odgovarja: "Meni so rekli, da ne. Mi imamo seznam podjetij, s kom ne smemo sodelovati, in z njimi ne sodelujemo."

Matija Kovač glede tega pravi, da v tej vlogi ne želi komentirati integritete drugih. Sam pa da pozna ta zakon in je bil doslej previden, da se kot svetnik ni prijavljal na razpise ali sodeloval z mestno občino Celje: "Mislim pa, da moramo biti po 24 letih njegovega vodenja pozorni na vse takšne povezave, ki se zgradijo, tudi zato je dolgotrajno vodenje ene osebe lahko problematično in v prihodnosti moramo imeti ničelno toleranco do takšnih dogodkov."

A Kovač vendarle sodeluje s celjskim muzejem novejše zgodovine pri prenovi Fotohiše Pelikan in spremembi namembnosti v muzej fotografije, ustanovitelj muzeja pa je občina. Tudi on je mestni svetnik, funkcionar. Je kot arhitekt sodelovali pri obnovi Pelikanove hiše, ker je bil mestni svetnik, ali zaradi svojih kompetenc? "Mestnim svetnikom ni dovoljeno takšno poslovanje, z muzejem novejše zgodovine sem sodeloval že preden sem postal mestni svetnik pri številnih projektih. Projekt prenove je bil pridobljen na javnem naročilu, podjetje, ki ga vodi moja partnerka, takšno poslovanje je dovoljeno." Šrot je na tem mestu dejal, da ne razume, zakaj bi bilo to za nekatere dovoljeno, za druge pa ne.

Ali je Kovač res neodvisen kandidat?

Kot zagotavlja, je neodvisen kandidat, saj da je za vložitev kandidature zbral podpise volivcev. Kot je še pojasnil, je bil dva mandata mestni svetnik stranke Levica. V Celju ga najbolj poznajo kot arhitekta, kot pravi, pa se je v volilno tekmo podal z ekipo, v kateri so ljudje različnih nazorov. Za neodvisno kandidaturo so se odločili, da bi ljudem dali signal pokončne drže in povezovalnosti, je povedal. Kot pravi, je prepričan, da s časom strankarska pripadnost ne bo več igrala velike vloge.

Voditelj ga je vprašal tudi, kako je lahko neodvisen kandidat, če je bil član Levice v mestnem svetu in podpiral kandidata Levice za predsednika Miho Kordiša. Kot pojasnjuje Kovač, ni nikoli rekel, da je nestrankarski kandidat in da ne mara političnega prestopanja, a da je kandidiral kot neodvisen kandidat in da to drži: "Moj način delovanja je široko vključujoč." Pri tem je poudaril, da državne in lokalne politike ne moremo primerjati, saj da gre za povsem drugačen način vodenja.

Šrot pravi, da je Kovač definitivno kandidat Levice. Kot meni Šrot, tudi če je Kovač vložil kandidaturo s podpisi volivcev, to ne pomeni, da je nestrankarski ali neodvisen. Kovač na to znova odgovarja, da je neodvisen kandidat in da so predlagatelji kandidature Gregor Deleja in 400 volivcev. Kot poudarja, so kampanjo v celoti speljali na lastnih plečih in s pomočjo občanov: "Lahko rečem, da je to projekt Celjanov, ki si želimo sprememb, nove mladostne energije in drugačnega vodenja mesta."

Kako Šrot vidi Kovačevo kandidaturo in to, da bo po dvajsetih letih moral v drugi krog? "Gre za zavajanje volivcev," pravi. Kot trdi, številni občani niso vedeli, da je Kovač član Levice, in kot pravi, je to slaba popotnica za začetek mandata. Kovač na to odgovarja, da obžaluje, da se Šrot vedno napadalno odzove in da ga želi zgolj diskreditirati: "Vedno sem komuniciral iskreno, Celjani vedo, kdo sem, dvakrat so me izvolili kot mestnega svetnika te stranke, poznajo moje delo. Ti očitki se mi zdaj zdijo kot obupen poskus diskreditacije dva dni pred volitvami." Pri tem je spomnil, da je bil do Šrota vedno spoštljiv.

Kovač pravi, da bi bil boljši župan od Šrota zato, ker je njegov način delovanja odprt in vključujoč, spremenil bi način komunikacije: "Fleksibilnost in odnos občine do ljudi se mora izboljšati," je prepričan. Pohvali se še s svojo 'mladostno energijo' in strokovnim pristopom ter zagretostjo za nove projekte: "Če bomo to energijo, ki jo imamo zdaj, znali prenesti v naslednje obdobje delovanja občine, bomo veliko naredili." Šrot očitke, da ni povezovalen, zanika, in ponazori, da se na ulici tudi pogosto ustavi in se zaplete v 'kakšen pogovor'. Kaj sta še povedala, poglejte v zgornjem posnetku.