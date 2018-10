Posli z Grafistom: je Časar zlorabil položaj?

Na koprskem okrožnem sodišču je danes stekla glavna obravnava v še enem procesu zoper nekdanjega predsednika uprave Luke Koper Roberta Časarja.

Kaj mu očitajo?

Očitana kazniva dejanja segajo v čas pred dobrim desetletjem, ko je Časar vodil Luko Koper. Časar, ki že prestaja zaporno kazen zaradi zlorabe položaja v zvezi z nepremičninskimi posli Luke Koper na območju Orleške gmajne pri Sežani, vmes pa je bil na prvi stopnji spoznan za krivega zlorabe položaja tudi v t.i. zadevi Beltinci, je po prepričanju tožilstva zlorabil položaj s tem, ko je z Grafistom sklenil najemno pogodbo za zemljišče, za katerega naj bi vedel, da Luka na njih ne bo mogla graditi in torej ne uporabiti v predviden namen, Grafistu pa je obenem omogočil pridobitev protipravne premoženjske koristi v višini najmanj 258.000 evrov, je navedla tožilka Polona Veberič.

Nadalje se Časarju očita, da je brez posvetovanja s strokovnimi službami in brez soglasja nadzornega sveta z Grafistom sklenil 3,9 milijona evrov vredno pogodbo za ureditev deponije, pri čemer so bila dela le delno izvedena, Grafist pa je na ta način pridobil skoraj poldrugi milijon evrov premoženjske koristi. V tem konkretnem poslu se pomoč pri zlorabi položaja očita drugoobtoženi Ireni Andrejašič Troha, ki je bila tedaj vodja investicijske službe v Luki Koper in je vodila postopek za izbiro izvajalca del.

Kot je še navedla Veberičeva, naj bi Časar svoj položaj zlorabil še pri sklenitvi najemne pogodbe s koprsko občino za potrebe deponije vozil, za kar naj bi Luko oškodoval za okoli 170.000 evrov.

Časar vztraja, da je nedolžen

Časar, ki na vprašanja zaenkrat ne bo odgovarjal, je danes vztrajal pri svoji nedolžnosti. Poudaril je, da to, kar se mu očita, sploh ne izpolnjuje pogojev za kvalifikacijo kaznivega dejanja, poleg tega pa ni bil niti izkazan naklep.

Ob tem je nekdanji prvi mož Luke opozoril, da je drugostopenjsko sodišče v civilnem odškodninskem postopku med drugim ugotovilo, da Luka Koper pri najemu zemljišč od občine ni imela drugih možnosti in da je uprava lahko upravičeno pričakovala legalizacijo parkirišča na tistih parcelah. Kot je še ugotavljal Časar, danes na omenjenih zemljiščih stoji tovorni terminal, kar pomeni, da je vendarle bilo mogoče zanje pridobiti gradbeno dovoljenje.

Andrejašič Trohova se bo sicer zagovarjala tekom dokaznega postopka, a je odvetnik Nejc Ukmar opozoril, da je bila vloga obtoženke zgolj v tem, da je vodila komisijo, ki je izbrala najugodnejšega ponudnika t.j. Grafista, da pa ni sestavila nobene pogodbe niti ni mogla vedeti, da je razpis morebiti prirejen. Zato po njegovem sploh niso izpolnjeni pogoji za obtožbo.

Sodišče bo tekom glavne obravnave zaslišalo več deset prič, zato se obeta dolg proces.