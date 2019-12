Sorojenca z isto smrtonosno boleznijo, za Sofijo upanja več ni

Starša otrok, Bojan in Klementina, se zavedata, da je letošnji božič morda Sofijin zadnji, Adam pa bo svojega prvega preživel v izolaciji. Da je v teh težkih trenutkih podpora staršem in celotni družini izjemno pomembna, se zavedata tudi ustanovitelja Društva Viljem Julijan, Nina in Gregor Bezenšek, ki vse prebivalce Slovenije prosita, da Adamu in Sofiji pošljejo božično pismo podpore."Dajmo našo sočutno podporo bratcu in sestrici ter njuni družini in za njih napišimo srčno sporočilo. Pisma nam pošljite na naslov: Društvo Viljem Julijan, Ulica skladateljev Ipavcev 11, 3230 Šentjur, mi pa jih bomo posredovali družini," so zapisali v društvu.

Bližajo se prazniki, ki jih najraje preživljamo v krogu svoje družine in prijateljev. To pa letos ne bo dano mladi družini, ki bo zaradi zdravstvenih razlogov praznike preživela ločeno. Gre za družino s tremi otroki, ki se sooča s smrtonosno redko boleznijo, ki jo imata mlajša dva, bratec Adam in sestrica Sofija .

Ko je bila Sofija stara tri mesece, je prvič zbolela za bronhitisom, ki se je pozneje neprestano ponavljal. "Vsaka bolezen jo je utrudila. Posledično je tudi njen motorični razvoj nekoliko zaostajal. Opažali smo razliko med Julijo, ki je otrok energije, živahnosti in neutrudnosti, ter na drugi strani Sofijo, ki je bila ves čas nekoliko bolj umirjena, potrpežljiva in počasnejša. A otroci niso vsi enaki, ni nas skrbelo. Ko je dopolnila 18 mesecev, smo mislili zdaj pa bo, Sofijini koraki so postali odločnejši in drža telesa stabilnejša," opisujeta.

Potem pa se je zgodilo. Neko februarsko popoldne, ko se je Sofija zbudila po popoldanskem počitku, ni mogla več stopiti na nogo. Pediater in ortoped sta dejala, da bo izzvenelo, morala je le počivati. "A Sofija je iz dneva v dan postajala šibkejša. V nekaj tednih je vse njeno telo postalo pretežko. Po nelahki poti smo prišli na nevrološki oddelek pediatrične klinike v Ljubljani. Vsa hvala njihovi zavzetosti, trudu in prijaznosti. V mesecih ponavljajočih se hospitalizacij so nam dali občutek varnosti." Sofiji so postavili diagnozo GBS, starši pa so dobili upanje, da je to zgolj trenutno stanje in bo okrevala. Tako so se osredotočili na aktivnosti, ki bi Sofijo okrepile. Imeli so terapijo za terapijo, a ker se v pol leta njeno zdravstveno stanje ni veliko izboljšalo, so sledile dodatne preiskave.

"Nikoli ne bova pozabila letošnjega deževnega poletnega dne, ko nama je nevrologinja povedala, da ima najina deklica redko neozdravljivo bolezen, metakromatsko levkodistrofijo. Gre za nevrodegenerativno bolezen. Pregledana sta morala biti še Julija in Adam. Sledilo je še eno grozotno spoznanje, da je bolezen prisotna tudi pri takrat šestmesečnem Adamu. Vse, kar sva si želela, je, da bi se zjutraj zbudila in bi vse to bile le grozne more, najini otroci pa bili zdravi in imeli prihodnost. A to se ni zgodilo."