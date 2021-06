Poslovanje STA bo preverjal revizor

Kot so zapisali v sporočilu za javnost po dopisni seji, bo na podlagi sklepa izveden postopek izbire in imenovanja posebnega revizorja izmed pooblaščenih revizijskih družb. Imenovani revizor bo o ugotovitvah revizije pripravil pisno poročilo.

Skupščina STA, ki je potekala v ponedeljek, je sicer sklenila, da je direktor STA Bojan Veselinovič pooblaščenim osebam vladnega urada za komuniciranje (Ukom) dolžan takoj omogočiti vpogled v podatke in informacije o notranji organizacijski in računovodsko-finančni strukturi izvajanja poslovnih procesov ter jim omogočiti vpogled v vso dokumentacijo o finančnem poslovanju od 28. junija 2011.

Direktorju Ukoma Urošu Urbaniji pa vlada nalaga, da STA nakaže predujem v višini 845.000 evrov za pričakovane izdatke pri opravljanju javne službe. Predujem se mora nakazati v treh dneh od dneva, ko direktor STA pooblaščenim osebam Ukoma omogoči vpogled v zahtevano dokumentacijo, in če STA do takrat z direktorjem Ukoma podpiše pogodbo o opravljanju javne službe za leto 2021 in zagotovi javno dostopnost vsebin na spletnih straneh, ki ustrezajo storitvam javne službe iz zakona o STA.

STA sicer že 181 dni opravlja javno službo brez z zakonom določenega plačila zanjo s strani vlade.