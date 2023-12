Poslovanje UKC Ljubljana bo najverjetneje na lanskoletni ravni

Trenutni podatki z zadnjim poračunom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po besedah Juga kažejo, da je UKC Ljubljana v prvih devetih mesecih leta imel 19 milijonov evrov primanjkljaja, in ne sprva napovedanih 29. V prvih šestih mesecih pa so po trenutnih podatkih imeli 350.000 evrov presežka. Za obdobje od julija do oktobra nekatere poračune še pričakujejo.

"S tem ne želim povedati, da bo ob koncu leta poslovanje izkazovalo presežek prihodkov, mislim, da ne, ampak mislim, da bomo uspeli obdržati rezultat vsaj na takšni ravni, kot je bil lani, kljub temu da imamo letos zaprto eno osmino bolnišnice," je poudaril. Po njegovih besedah zaprtje osmine bolnišnice zaradi prenove glavne stavbe pomeni 120 postelj manj, kar samo na kirurškem oddelku prinaša trimilijonsko izgubo.