Poslovil se je Vinko Beznik

"Ena od osnovnih nalog specialne enote policije v takratnem času je bilo tudi spremljanje tovorov orožja oziroma zavarovanje prevozov in pa razmeščanje orožja po celotnem ozemlju Slovenije. Varovanje teh tovorov je bilo dvojno: varovanje pred nasprotnikom, takrat sta bila naša nasprotnika JLA in KOS, ter varovanje pred nami samimi. Večina ljudi namreč ni vedela, za kaj pravzaprav gre in čigavo je to orožje. Včasih smo bili v neprijetnem položaju, ko smo morali legalni oblasti oziroma policiji govoriti o tem, kaj prevažamo. Včasih se je vse izteklo bolje zaradi osebnih poznanstev, kot pa če bi upoštevali hierarhijo," je nekoč dejal o svoji vlogi pri projektu Manevrske strukture narodne zaščite, poroča enciklopedija osamosvojitve.

Na te dogodke je kasneje gledal s ponosom. Ob deseti obletnici samostojne države je dejal: "Po desetih letih poskušam razvrstiti in urediti potek dogajanj v času od maja 90 do oktobra 91, kolikor je trajala "moja" vojna. Neverjetno je koliko dogodkov, aktivnosti in nalog se je v tako kratkem času zgodilo in med njimi veliko drobnih, vendar pomembnih stvari, ki pa se jih v zgodovino verjetno nikoli ne bo zapisalo. Če bi se kolo časa zavrtelo nazaj in bi predvidel vse te dogodke, pomembne in manj pomembne aktivnosti, velike in male naloge, ki smo jih izvajali in bi jih časovno planiral, bi se oktober 91, umik enot bivše armade iz Slovenije, zgodil mnogo let kasneje."

Je pa bil leta 1956 rojeni Beznik kasneje kritičen do oblasti pa tudi do združenja veteranov Sever, menil je, da bi se moral precej bolj odločno postaviti za veterane, saj da so "veliko naredili za to državo".