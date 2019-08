Poslovil se je Zmago Modic

Po odmevni razstavi Podobe praspomina leta 1999 se je Zmago Modic odločil, da svojo umetniško vizijo o vesolju kot zibelki življenja prenese v obliko, ki bi bila tematiki ustrezno velikopotezna, ki bi delovala na ulici, med ljudmi, in bi bila tako na ogled vsakomur, so zapisali na spletni strani Turizma Ljubljana.

Vse od takrat so se svetlobni objekti vsako leto razvijali v nove smeri. Kot izhodišča zanje je Modic uporabljal podobe, ki segajo od posnetkov nepreglednih prostranstev vesolja z galaksijami, planeti, lunami in kometi do tistih iz prostemu očesu nevidnega mikrokozmosa z oblikami atomov, kromosomov, spiral DNK in spermijev.

Teme njegovih okrasitev doslej so bile: Vesoljna Ljubljana, Pot življenja, Rojstvo oblik, Kozmična smreka, Prinašalci luči, Praznik obstoja, Vesoljske igrače, Vmesni čas človeštva, preseki časa. Letošnjo temo, Zbliževanja, ki simbolizira večno željo po obstoju in zbliževanju, je navdihnil znameniti dotik iz Michelangelove freske Stvarjenje Adama, so še zapisali pri Turizmu Ljubljana.