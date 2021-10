Poslovite se od maskare in umetnih trepalnic!

Metode podaljševanja so lahko v kozmetičnih salonih velik zalogaj za denarnico, poleg tega pa je to le začasna rešitev. Predstavljamo vam ugoden, naraven in povsem varen način do dolgih in gostih trepalnic, ki bo z rezultati postregel že po 2-4 tednih redne uporabe – serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash.

Zakaj ga obožujemo?

Serum Eyelash je najhitreje delujoči naravni stimulator za rast, gostoto in krepitev trepalnic. Je profesionalna klinično preizkušena terapija za pospešeno rast in čudovit videz vaših trepalnic. Zaradi 100 % naravnih sestavin, je primeren za uporabo tudi na občutljivih očeh in ne povzroča alergijskih reakcij.

Kako deluje?

Serum ustvari tanek zaščitni sloj, ki trepalnice ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Preprečuje njihovo lomljenje in izpadanje, ob enem pa vzpodbudi rast novih dlak – s tem poskrbi za gostejše trepalnice. Zaradi skrbno izbranih sestavin je serum Eyelash primeren tudi za sočasno uporabo z ličili. Še ena razveseljujoča lastnost seruma pa je, da ob redni uporabi trepalnice pridobijo temnejšo barvo, kar ustvarja make-up učinek tudi brez uporabe maskare.

Nanos, ki vzame le minuto vašega časa!

Nanos Eyelash seruma je priporočljivo ponoviti 2-krat na dan, zjutraj in zvečer.

1. Pred uporabo dobro očistite predel okrog oči, v kolikor nosite kontaktne leče, jih pred nanosom odstranite.

2. S priloženim aplikatorjem nanesite tanko plast seruma na veke, tik ob trepalnice.

3. Po nanosu počakajte minuto, da se serum vpije.

V 2-4 tednih že lahko uživate v osupljivih rezultatih.

So vaše obrvi redke in svetle?

Obrvi so okvir obraza. Večina žensk si želi goste in lepo oblikovane obrvi, ki popolnoma spremenijo poteze in obliko obraza. Če so vaše obrvi zaradi puljenja redke, boste z njimi težko dosegli videz, ki ga želite. Dobra novica je, da serum Eyelash deluje tudi na obrveh! Spodbuja rast dlak v korenu, preprečuje izpadanje in lomljenje, s tem pa pospeši rast obrvi in rezultati so vidni že po 2 tednih uporabe.