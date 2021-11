Poslovite se od maskare in umetnih trepalnic!

Metode podaljševanja so lahko v kozmetičnih salonih velik zalogaj za denarnico, poleg tega pa je to le začasna rešitev. Predstavljamo vam ugoden, naraven in povsem varen način do dolgih in gostih trepalnic, ki bo z rezultati postregel že po 2-4 tednih redne uporabe – serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash.

Zakaj ga obožujemo?

Serum Eyelash je najhitreje delujoči naravni stimulator za rast, gostoto in krepitev trepalnic. Je profesionalna klinično preizkušena terapija za pospešeno rast in čudovit videz vaših trepalnic. Zaradi 100 % naravnih sestavin, je primeren za uporabo tudi na občutljivih očeh in ne povzroča alergijskih reakcij.

Kako deluje?

Serum ustvari tanek zaščitni sloj, ki trepalnice ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Preprečuje njihovo lomljenje in izpadanje, ob enem pa vzpodbudi rast novih dlak – s tem poskrbi za gostejše trepalnice. Zaradi skrbno izbranih sestavin je serum Eyelash primeren tudi za sočasno uporabo z ličili. Še ena razveseljujoča lastnost seruma pa je, da ob redni uporabi trepalnice pridobijo temnejšo barvo, kar ustvarja make-up učinek tudi brez uporabe maskare.