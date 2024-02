Poslovna ekologija za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov

OGLAS

Konec leta 2022 je v veljavo stopila Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, poznana kot SUP Uredba. Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (SUP proizvodi) so zdaj poleg finančnih prispevkov za čiščenje in preprečevanje smetenja soočeni s strožjimi zahtevami po ozaveščanju končnih uporabnikov.

Uredba zahteva od proizvajalcev vpis v evidenco pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, vodenje evidence, sklenitev pogodbe z nosilcem skupnega načrta ter poročanje od 1.1.2023 dalje. Najstarejša družba za ravnanje z odpadno embalažo, Slopak, se uspešno uveljavlja kot nosilec skupnega načrta za ravnanje s SUP proizvodi. Proizvajalcem po SUP Uredbi omogočajo izpolnjevanje vseh obveznosti razširjene proizvajalčeve odgovornosti ter zagotavljajo partnerstvo v trajnostnem poslovanju. Trajnostni poslovni model Cilj SUP Uredbe je zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti na morsko okolje, ter spodbujanje krožnega gospodarstva in trajnostnih poslovnih modelov. S sklenitvijo pogodbe s Slopakom proizvajalci ne izpolnjujejo zgolj zakonskih obveznosti v okviru proizvajalčeve razširjene odgovornosti, temveč gradijo trajnostno naravnano podjetje in poslovni model.

Rastoča plastična flora Sodobno življenje je neločljivo povezano s plastiko in njenimi odpadki. Globalna proizvodnja plastike se je v zadnjih desetletjih eksponentno povečala, kar predstavlja resen ekološki izziv. SUP Uredba zahteva ozaveščanje potrošnikov o alternativnih proizvodih ter vplivih smetenja SUP proizvodov na okolje. Nosilec skupnega načrta, Slopak, lahko izvaja ozaveščanje v imenu proizvajalcev preko različnih oglaševalskih kampanj ali drugih ustreznih načinov. Trajnostna ozaveščenost Za neprofitno družbo Slopak trajnost ni le cilj, ampak tudi poslanstvo. Prek različnih trajnostnih projektov aktivno ozaveščajo javnost o ločevanju odpadkov, ponovni uporabi in zmanjševanju smetenja, spodbujajo trajnosten način življenja ter krožno ekonomijo. Partnerstvo z njimi ne pomeni le izpolnjevanje zakonskih obveznosti, temveč tudi aktivno soustvarjanje trajnostne družbe.

