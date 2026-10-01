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Poslovna priložnost je tu. Kako hitro lahko pridete do financiranja?

Ljubljana, 01. 10. 2026 16.47 pred 5 urami 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Dobavitelj vam ponudi ugodnejše pogoje, a le za kratek čas. Dobite večje naročilo, za njegovo izvedbo pa potrebujete dodaten material ali novo opremo. Pred začetkom sezone morate dopolniti zaloge. V takšnih trenutkih lahko hitrost financiranja odloči, ali boste priložnost tudi izkoristili.

Železo je treba kovati, dokler je vroče. To velja tudi za poslovne priložnosti, ki pogosto pridejo nepričakovano in zahtevajo hiter odziv. Podjetnik takrat potrebuje jasen odgovor in preprost postopek, ki mu omogočata, da se čim prej posveti izvedbi.

V Addiko banki so ponudbo bančnih storitev prilagodili potrebam mikro, malih in srednje velikih podjetij. V ospredje postavljajo jasne postopke, manj dokumentacije, osebni pristop in hitrost, ki jo potrjujejo tudi konkretni rezultati ter izkušnje strank.

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Koliko financiranja lahko pridobite? Preverite prek spleta

Prvi korak lahko naredite kar prek spleta. S spletnim informativnim izračunom za Enostavni podjetniški kredit lahko izberete želeni znesek in dobo odplačevanja ter preverite okvirne pogoje financiranja do 250.000 evrov. To lahko storite ne glede na to, pri kateri banki imate odprt poslovni račun.

Tudi nadaljnji postopek je hiter. Kar 86 odstotkov Enostavnih podjetniških kreditov so leta 2025 v Addiko banki odobrili v manj kot 24 urah.

"Pridobitev kredita pri Addiko banki je bila hitra, enostavna in brez zapletov. S strokovno podporo svetovalke je bil celoten postopek zaključen v zelo kratkem času," izkušnjo opisuje samostojna podjetnica Andreja Zaljetelj, ZAJČEK ANDREJA ZALJETELJ S.P.

Naj vas nepričakovani stroški ne ustavijo

Podjetja financiranja ne potrebujejo le za večje naložbe. Včasih se pojavijo nepričakovani stroški, pred sezono se poveča obseg dela ali pa plačilo kupca zamuja, račune dobaviteljev pa je treba vseeno poravnati.

V takšnih primerih lahko pomaga dodatna finančna rezerva. Komitenti Addiko banke lahko v okviru izbranih paketov bančnih storitev pridobijo limit na poslovnem računu do 15.000 evrov. Leta 2025 je bilo 84 odstotkov vlog odobrenih v manj kot 60 minutah.

Pomen hitrega financiranja poudarja tudi Rok Starič, direktor in ustanovitelj podjetij ROK'S NUT BUTTER in PEANUT CAPITAL: "S podporo skrbnice ter učinkovitim urejanjem financiranja lahko hitro sprejemamo poslovne odločitve in brez zamud uresničujemo pomembne investicijske projekte."

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Poslovni račun odprt v manj kot eni uri

Čas lahko prihranite tudi pri urejanju vsakodnevnih bančnih storitev. V Addiko banki je večina poslovnih računov v digitalnem postopku odprtih v manj kot eni uri po podpisu dokumentacije.

Obstoječe in nove stranke lahko izbirajo med različnimi paketi za lažje vsakodnevno poslovanje. Ti poleg osnovnih bančnih storitev in kartičnega poslovanja vključujejo tudi podporo pri izvensodni izterjavi terjatev in pravno svetovanje.

Več o ponudbi za podjetnike preverite na www.addiko.si/podjetja.

Podjetniški kredit za različne poslovne priložnosti – tudi za tiste, ki ne morejo čakati!

 

Addiko Enostavni podjetniški kredit je namenjen samostojnim podjetnikom ter malim in srednje velikim podjetjem za financiranje zalog, materiala, opreme, tekoče likvidnosti, večjih naročil ali širitve poslovanja.

 

Kaj omogoča?

- Kredit do 250.000 evrov.

- Dobo odplačevanja do 60 mesecev.

- Fiksno obrestno mero.

- Spletno oddajo vloge in manj dokumentacije.

- Zavarovanje le z menicami.

- Pridobitev tudi za podjetja, ki poslujejo pri drugih bankah.

- Izplačilo praviloma v enem do dveh dneh po odobritvi in skladno s pogoji banke.

 

Je pred vami nova priložnost? Preverite možnosti financiranja in jo pravočasno izkoristite.

 

Naročnik oglasne vsebine je Addiko bank.

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