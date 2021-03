Poslovni direktor HSE o poravnavi: Mislim, da smo se zelo dobro izpogajali

Konkretna vrednost sklenjene poravnave je ocenjena na 261 milijonov evrov. Sestavljena je iz dveh delov, in sicer iz plačila dela poravnave v denarnem znesku, to je 138,7 milijona evrov, iz tega je bilo 131 milijonov evrov včeraj že nakazanih na bančni račun Teša, je pojasnil Uroš Podobnik, poslovni direktor HSE. Gotovinski del, ki je bil že nakazan, bo primarno in predvsem, uporabljen za poplačilo dolgov, ki so bili najeti za izgradnjo šestega bloka, je povedal v oddaji 24UR ZVEČER. Ta 110 milijonov evrov vredna zaveza o vzdrževanju bo veljala devet do deset let, različni deli pogodbe se bodo izvrševali različno dolgo, je povedal Podobnik.