Poslovodstvo družbe Telemach Slovenija v roke Tomislava Čizmića

Pod vodstvom Adriana Ježine je družba razvila najhitreje rastočo bazo naročnikov v državi, s čimer je Telemach postal vodilni operater širokopasovnega dostopa v Sloveniji, ob tem pa ohranil položaj vodilnega operaterja plačljive televizije ter najhitreje rastočega ponudnika mobilnih storitev, so sporočili iz podjetja. Ježina bo ostal del skupine United Group in bo delo nadaljeval kot predsednik uprave Telemacha Hrvaška. Na Hrvaškem je že uspešno integriral podjetja Tele2, Optima in Total TV v enega konvergenčnega operaterja ter spodbudil obsežno izgradnjo optičnih vlaken po vsej državi.

Tomislav Čizmić je izkušen izvršni direktor z bogatim strokovnim znanjem in 25-letnimi izkušnjami na področju poslovanja, vključno z uvedbo in izvajanjem strategij preobrata in integracije v različnih državah v regiji. Podjetju Telemach Slovenija se pridružuje po šestih letih predsedovanja upravi skupine Mercator (2017–2023). Njegovo vodenje največjega regijskega trgovca so zaznamovale poslovna in finančna transformacija, zgodnje prepoznavanje razvojnih priložnosti in pospešena digitalizacija poslovnega sistema.

Pred imenovanjem na to funkcijo je opravljal različne vodstvene funkcije v regionalnem poslovanju Mercatorja, ki se mu je pridružil leta 2013. Pred tem je zasedal različne vodstvene funkcije v avtomobilskem sektorju, med drugim za skupino ACH in Dicar d. d. Budget car rental. Leta 2022 je začel svoj drugi mandat kot član UEFA National Association Committee.

"Vesel sem, da se pridružujem United Group in enemu vodilnih telekomunikacijskih podjetij v Sloveniji. Gre za eno najbolj inovativnih in dinamičnih panog. Telemach Slovenija bo tudi v prihodnje poslovni center odličnosti in prva izbira za tiste, ki iščejo najboljše storitve na trgu. Skupaj s sodelavci v United Group bomo poskrbeli, da bo Slovenija ostala tehnološko inovativna, odprta in konkurenčna," je povedal.