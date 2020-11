SPOT, pametno mesto za vaš posel

SPOT nudi poslovnim subjektom nove in izboljšane elektronske storitve, storitve podjetniškega svetovanja, informiranja in podjetniškega usposabljanja ter obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij. Ob tem prispeva tudi k višjemu nivoju kompetenc malih in srednje velikih podjetij na področju mednarodnega poslovanja.

Sistem SPOT, Slovenska poslovna točka, ki potencialnim in obstoječim podjetnikom omogoča enostavno in hitro poslovanje z državo, izvajajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za javno upravo (MJU) in SPIRIT Slovenija, javna agencija. Projekt SPOT združuje 4 ravni:

1. Portal SPOT: elektronske storitve in informacije za poslovanje (www.spot.gov.si);

2. SPOT Registracija: storitve registracije podjetij in drugih postopkov na portalu SPOT s podporo referenta oz. referentke;

3. SPOT Svetovanje: storitve podjetniškega svetovanja in povezovanja;

4. SPOT Global: storitve za podjetnike, izvoznike in investitorje.

Portal SPOT nudi raznovrstne elektronske storitve, kot so registracija d.o.o. in s.p., izbris iz poslovnega registra, prijava davčnih podatkov, prijave zaposlenih in družinskih članov v obvezna socialna zavarovanja, prijava prostega delovnega mesta … Postopek registracije podjetja lahko izvedete hitro, enostavno in iz svoje pisarne.

Druga raven sistema SPOT predstavljajo registracijske točke za podporo poslovnim subjektom. Teh točk je trenutno nekaj čez 150 po vsej Sloveniji. Točke so organizirane v okviru izpostav AJPES, Upravnih enotah, OZS, GZS in v drugih organizacijah po Sloveniji. Na teh točkah uporabniki opravijo postopke preko portala SPOT s pomočjo referenta oz. referentke.

Tretjo raven sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk SPOT svetovanje, ki nudijo strokovno pomoč na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

Četrta raven sistema SPOT zajema napredne storitve za podjetnike, izvoznike in investitorje, ki jih izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija. SPIRIT Slovenija ima tudi vlogo koordinatorke in skrbnice izvajanja komuniciranja aktivnosti sistema SPOT.