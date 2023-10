'Poslušajte osebe v stiski, opazujte jih, predvsem pa jim bodite zavezniki'

Komunikologinja in tekstopiska Barbara Nemec je sorodnica mladostnice, ki je v času epidemije dobila diagnozo depresija in generalizirana anksiozna motnja. "Najstniki načeloma ne razkrivajo sami. Občutek imajo namreč oz. je to celo njihova osamosvojitvena naloga, da zadeve rešujejo sami," pravi.

Da sicer najstnik včasih res pride sam s problemom, "a včasih je treba zelo veliko podrezat, na nežen način sicer, da ugotoviš, da se mladostnik počuti grozno".

Danes iz izkušenj ve, da je prva pomoč že sočuten pogovor bodisi s staršem, sorodnikom, prijateljem oz. osebo, ki ji otrok zaupa. In tu je pomembno, pravi, in na to opozarja tudi sledilce na družbenih omrežjih, da poslušamo, ne prekinjamo, ne obsojamo in ne ponujamo svojih mnenj in instant rešitev. "Skozi vse te korake ugotoviš, da tako kot človeku z zlomljeno nogo ne rečeš, naj se dvigne in preteče tistih 20 kilometrov, tako tudi pri depresiji oz. anksiozni motnji ne moreš reči: 'Ne biti paničen, saj bo.' Ker včasih ne bo," pojasni.

'Začeti moraš pri sebi'

Duševne stiske niso posledica šibkosti, opozarja zdravnik in avtor najbolj brane knjige lanskega leta David Zupančič. Zato o tem govori in piše. Konec meseca prihaja na police njegova nova knjiga – Znanost mirnega življenja –, postal pa je tudi ambasador kampanje Nisi ok, povej naprej.