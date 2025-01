Posnetki s kokošje farme niso edini, na katere je opozarjalo društvo

Na pomurski kmetiji so po razkritju šokantnih posnetkov s kokošje farme inšpektorji uprave za varno hrano opravili izredni nadzor. Neuradno so odkrili neskladja. Za kakšne kršitve je šlo, pa dokler je postopek v teku, ne razkrivajo. A kako je sploh mogoče, da se dogaja to, kar so razkrili aktivisti enega od društev za zaščito živali? Hude higienske kršitve, med drugim tudi, kako so kokoši nesle jajca na truplih poginulih živali. Različna živila je od tega pomurskega rejca kupovalo kar 300 javnih zavodov. To pa ni edini primer, ki ga je odkrilo društvo, šokantni so bili tudi posnetki s prašičje farme in iz dveh klavnic izpred nekaj let. Kakšen je bil zaradi tega epilog?