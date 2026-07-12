Po ugrizu kače posnel reševanje s helikopterjem: Tu zgoraj sem, dvigni se!

"Moja prekrasna avantura se je na žalost končala prezgodaj, ker v teh prekrasnih skalah prebivajo strupene kače," pove hrvaški pohodnik na videoposnetku, nato pa pokaže poškodovan prst, ki je vidno otekel. Počakati mora na helikopter, doda.
Kmalu zasliši zvok helikopterja in ga zagleda v dolini. "Ne vidi me," je prepričan. "Maham, a me ne vidi," še enkrat poudari poškodovan pohodnik. "Nizko je, mogoče rešuje koga drugega," se nato sprašuje. Kmalu pa se helikopter začne dvigovati, a pohodnik je prepričan, da ga še vedno ne vidi. "Zgoraj, zgoraj, zgoraj!" kriči. "Tu zgoraj sem, dvigni se!"
Helikopter se začne dvigovati in kmalu ga doseže ter ga odpelje v Univerzitetni klinični center Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.
"In to se zgodi, ko te ugrizne kača. Končaš v Ljubljani." S temi besedami iz bolnišnične postelje pohodnik zaključi videoposnetek.
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