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Slovenija

Po ugrizu kače posnel reševanje s helikopterjem: Tu zgoraj sem, dvigni se!

Ljubno, 12. 07. 2026 08.12 pred 27 minutami 1 min branja 13

Avtor:
Ne.M.
Kača ga je zgriznila

Pohodnik, ki ga je v soboto pod Ojstrico pri Kocbekovem domu v občini Ljubno v roko ugriznila kača, je posnel reševanje s helikopterjem in posnetek objavil na družbenem omrežju TikTok. "Maham, a me ne vidi," se sliši na posnetku, preden ga helikopter najde in odpelje na zdravljenje v ljubljanski UKC.

"Moja prekrasna avantura se je na žalost končala prezgodaj, ker v teh prekrasnih skalah prebivajo strupene kače," pove hrvaški pohodnik na videoposnetku, nato pa pokaže poškodovan prst, ki je vidno otekel. Počakati mora na helikopter, doda. 

Kmalu zasliši zvok helikopterja in ga zagleda v dolini. "Ne vidi me," je prepričan. "Maham, a me ne vidi," še enkrat poudari poškodovan pohodnik. "Nizko je, mogoče rešuje koga drugega," se nato sprašuje. Kmalu pa se helikopter začne dvigovati, a pohodnik je prepričan, da ga še vedno ne vidi. "Zgoraj, zgoraj, zgoraj!" kriči. "Tu zgoraj sem, dvigni se!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Helikopter se začne dvigovati in kmalu ga doseže ter ga odpelje v Univerzitetni klinični center Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

"In to se zgodi, ko te ugrizne kača. Končaš v Ljubljani." S temi besedami iz bolnišnične postelje pohodnik zaključi videoposnetek.

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KOMENTARJI13

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chubba
12. 07. 2026 09.09
Ja vsi bi verjetno enako panično od reagirali če bi nas ugriznil modras. Naj čimprej zapusti bolnišnico brez NUS pojavov.
Odgovori
0 0
Ricinus
12. 07. 2026 09.08
Bolano
Odgovori
0 0
daiči
12. 07. 2026 09.08
ni vidt d bi nevem kolk trpu ce je imev cajt pa volo vse posnet. je prsu helikoptr k bi ga afriska kobra ugriznla. kokr vem gad pa modrs nista tolk strupena d bi mogl helikoptr klicat pa delat stroske po 10k eur in vec. postajamo 10 krat svica k gre za resevanje u gorah...
Odgovori
0 0
Quatflow
12. 07. 2026 09.00
Upam, da ve da je bila strupena..
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
12. 07. 2026 08.59
Zahtevam račun!
Odgovori
+5
6 1
Mirko papež
12. 07. 2026 09.09
Pejt v šolo
Odgovori
0 0
Slinsson
12. 07. 2026 08.58
to ga je komar pičil in se mu ni dalo iti nazaj peš in je pač poklical "taxi" katerega smo mu mi placali. hrč...i niso but...stii
Odgovori
+0
3 3
cecen
12. 07. 2026 08.58
Vse za like na Tiktoku.
Odgovori
+3
3 0
Colgate
12. 07. 2026 08.58
E Hrvoje moj...upam, da dobiš še račun
Odgovori
+5
5 0
cekinar
12. 07. 2026 08.56
A ga je modras malo "bajsno"?me zanima,če bi ga kaka mamba ali bumslang ,a potem bi tudi tako veselo te stvari dokumentiral?
Odgovori
+5
5 0
ho?emVšolo
12. 07. 2026 08.56
Čas je, da Slovenija začne zaračunavati helikopterske prevoze. Namesto da bi pohodnik usmerjal reševalce po telefonu na 112, je ta raje snemal iskanje in se delal norca. Izgleda pa kot da ga je pičila osa.
Odgovori
+5
5 0
an2000
12. 07. 2026 08.51
Folk je ausglajzal. Zdaj bo najpomembnejše dokumentirati poškodbe s telefonom, potem ko te zbije avto... Se vidi da mu nič ni, če je sposoben snemati in komentirati. Stran vržen denar
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+3
4 1
Posteni
12. 07. 2026 08.51
A kako ga je picla kaca ni posnel ?? Skooda pa tok vseckov bi dobil . 🙈
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+5
5 0
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