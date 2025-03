Postopek policistov na območju Bežigrada že predmet strokovnega nadzora

Moški nato odvrže manjšo belo vrečko, ki jo pobere eden od policistov, medtem ko moškega, ki so ga že obvladali, s silo držijo na boku na tleh. Ob posnetku so se pojavila vprašanja o morebitni prekomerni uporabi sile.

Posnetek je nastal v ponedeljek, 10. marca, ko so imeli po do sedaj zbranih podatkih policisti na območju Bežigrada v postopku moškega, "ki je bil vidno pod vplivom psihoaktivnih snovi, se je v postopku uprl in s kraja zbežal. Policisti so ga kmalu zatem prijeli, uporabili prisilna sredstva in z njim izvedli nadaljnji postopek," so zjutraj sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policija bo o dogodku ob 10.30 podala izjavo za javnost. V živo jo bomo prenašali na naši strani.

Nadzor postopka trenutno še poteka, zato drugih okoliščin na Policiji ne pojasnjujejo, sporočili pa so, da so za uporabo prisilnih sredstev in celoten postopek odredili strokovni nadzor.

"Poudarjamo, da imamo v Policiji zgrajen sistem notranje kontrole in mehanizme, kjer vsa morebitna odklonska ravnanja v celoti in temeljito preiščemo, kot bo v celoti in temeljito preverjen konkretni postopek in izvedeni ustrezni ukrepi. Zagotovo mora biti Policija vzgled za širšo javnost in bi morali imeti policisti visoko stopnjo integritete, zato bomo storili vse, da se razjasnijo vse okoliščine postopka policistov," so še sporočili ljubljanski policisti.