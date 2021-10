Torek je v Ljubljano prinesel kaos. Napovedani, a neprijavljeni protesti, ki so se začeli na Trgu republike, so se sprevrgli v nasilne izgrede, ki so trajali do poznih večernih ur. Policija je protestnike razganjala z vodnim topom in neverjetno količino solzivca, a posameznih skupin ni niti to odvrnilo od razgrajanja po mestnem središču.