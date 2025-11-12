Nasilno ravnanje v domu starejših: 'Domnevni storilki že odgovarjata'

Na posnetku ena od zaposlenih, zdi se, da gre za negovalko, v plenici, ki jo ima oblečeno čez hlače, neprimerno pleše ob postelji oskrbovanca in nato z eno nogo spleza na ograjo postelje. Ob tem jo druga oseba ves čas snema in golega oskrbovanca, ki je pokrit z rjuho, odkrije in posname njegove intimne predele.

Posnetek so videli tudi na ministrstvu za solidarno prihodnost, kjer so po preverjanju informacij ugotovili, da posnetek ni nov, ampak star približno dve leti. "Dogodek je bil takrat ustrezno obravnavan. Zavod je nemudoma ukrepal v skladu s pristojnostmi in protokoli, ki jih je Ministrstvo za solidarno prihodnost skupaj s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije in domovi razvilo za primer suma nasilja nad starejšimi. Pristojne institucije so opravile svoje delo. Žrtev je bila zaščitena, domnevni storilki pa odgovarjata za svoja dejanja." V katerem domu je posnetek nasilnega dejanja nastal, na ministrstvu ne razkrivajo.

Posnetek je obsodil tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljavac, ki je poudaril, da so v takem primeru postopki stekli takoj, da so bili odgovorni sankcionirani, žrtev pa zaščitena. Na ministrstvu pojasnjujejo, da so pred dvema letoma uvedli enotne protokole in usposabljanja za ravnanje v primerih suma nasilja, kar jim omogoča večjo preglednost prijav nasilja ter učinkovito in usklajeno ukrepanje.

Ob tem na Ministrstvu za solidarno prihodnost zagotavljajo, da so domovi za starejše varni prostori dostojanstva, spoštovanja in zaščite za vse, ki tam živijo.

S posnetkom so bili danes seznanjeni tudi v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Po njihovih informacijah je vodstvo doma po incidentu nemudoma odreagiralo in obvestilo Policijo, "zaposleni, ki so bili na posnetkih prepoznani, pa so bili odpuščeni in v domu niso več zaposleni".

V Skupnosti dodajajo, da zagovarjajo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja in nedostojnega vedenja do stanovalcev.