Slovenija

Nasilno ravnanje v domu starejših: 'Domnevni storilki že odgovarjata'

Ljubljana, 12. 11. 2025 13.22 | Posodobljeno pred 6 minutami

Avtor
N.L.
Komentarji
0

V uredništvo smo pridobili posnetek iz enega od domov starejših občanov, v katerem se dve zaposleni osebi nedostojno vedeta do oskrbovanca. Z ministrstva za solidarno prihodnost so nam odgovorili, da so bili s posnetkom seznanjeni, po preverjanju informacij pa so ugotovili, da gre za približno dve leti star posnetek. "Domnevni storilki odgovarjata za svoja dejanja," so za 24ur.com pojasnili na ministrstvu.

Posnetek neprimernega vedenja v domu za starejše hranimo v uredništvu.
Posnetek neprimernega vedenja v domu za starejše hranimo v uredništvu. FOTO: Posnetek zaslona

Na posnetku ena od zaposlenih, zdi se, da gre za negovalko, v plenici, ki jo ima oblečeno čez hlače, neprimerno pleše ob postelji oskrbovanca in nato z eno nogo spleza na ograjo postelje. Ob tem jo druga oseba ves čas snema in golega oskrbovanca, ki je pokrit z rjuho, odkrije in posname njegove intimne predele. 

Posnetek so videli tudi na ministrstvu za solidarno prihodnost, kjer so po preverjanju informacij ugotovili, da posnetek ni nov, ampak star približno dve leti. "Dogodek je bil takrat ustrezno obravnavan. Zavod je nemudoma ukrepal v skladu s pristojnostmi in protokoli, ki jih je Ministrstvo za solidarno prihodnost skupaj s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije in domovi razvilo za primer suma nasilja nad starejšimi. Pristojne institucije so opravile svoje delo. Žrtev je bila zaščitena, domnevni storilki pa odgovarjata za svoja dejanja." V katerem domu je posnetek nasilnega dejanja nastal, na ministrstvu ne razkrivajo. 

Posnetek je obsodil tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljavac, ki je poudaril, da so v takem primeru postopki stekli takoj, da so bili odgovorni sankcionirani, žrtev pa zaščitena. Na ministrstvu pojasnjujejo, da so pred dvema letoma uvedli enotne protokole in usposabljanja za ravnanje v primerih suma nasilja, kar jim omogoča večjo preglednost prijav nasilja ter učinkovito in usklajeno ukrepanje. 

Ob tem na Ministrstvu za solidarno prihodnost zagotavljajo, da so domovi za starejše varni prostori dostojanstva, spoštovanja in zaščite za vse, ki tam živijo.

S posnetkom so bili danes seznanjeni tudi v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Po njihovih informacijah je vodstvo doma po incidentu nemudoma odreagiralo in obvestilo Policijo, "zaposleni, ki so bili na posnetkih prepoznani, pa so bili odpuščeni in v domu niso več zaposleni". 

V Skupnosti dodajajo, da zagovarjajo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja in nedostojnega vedenja do stanovalcev.

Mladoletnica se je fizično spravila na oskrbovanko

O podobnem primeru smo poročali tudi septembra 2023, ko se je mladoletna dijakinja med opravljanjem počitniškega dela fizično spravila na oskrbovanko doma za starejše, zadevo tudi posnela in jo objavila na družbenem omrežju TikTok. Dijakinja je starejšo nepokretno gospo stisnila za nos, pri tem pa je oskrbovanka od bolečine zavreščala. Kasneje je še plesala in enega oskrbovanca povlekla za invalidski voziček.

Preberi še Direktorica zavoda po razkritju nasilja: Vse nas je globoko prizadelo

V začetku lanskega leta pa smo poročali tudi o nasilnem dogodku v Domu starejših občanov Grosuplje, ko je sorodnica v času obiskov vstopila v sobo stanovalca, ga udarila in dogajanje predvajala na družbenem omrežju. Posredovala je Policija. 

Preberi še Sorodnica udarila stanovalca in dogajanje predvajala na družbenem omrežju
nasilje dom za starejše oskrbovanci posnetek neprimerno ravnanje zaposleni
