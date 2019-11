Posnetek: grožnje in ponudbe županovega svetovalca?

V uredništvu smo pridobili posnetek pogovora med svetovalcem koprskega župana Robertom Šucem in direktorjem koprskega javnega stanovanjskega sklada (JSS) Goranom Malenićem. Posnetek je nastal dan po tem, ko so Malenića policisti ustavili vinjenega za volanom, sliši pa se, kako Šuc ponuja opustitev "že pripravljenih kazenskih ovadb".

Posnetek je dolg več kot pol ure in je mogoče prepoznati različne vsebinske dele in prepoznati obe osebi, Gorana Malenićain Roberta Šuca. Dogodek, ki je posnet, se je zgodil v nedeljo, dan po tem, ko so policisti Maleniću odvzeli vozniško dovoljenje, saj je test alkoholiziranosti pokazal, da ima v organizmu 0,58 miligrama (1,2 promila) alkohola. Šuc je na naše vprašanje, kaj je počel tisti dan pri Maleniću, rekel: "Gospodu Maleniću sem predstavil dejstvo, da je po incidentu, ki ga je povzročil v vinjenem stanju in o katerem so poročali mediji, izgubil zaupanje in da je najboljše, da odstopi s položaja direktorja JSS. A že tedaj mi je bilo jasno, da gospod Malenić ni odgovorna oseba in da ne bo ravnal odgovorno."

Malenić je mandat nastopil v času županovanja Borisa Popoviča in je bil tudi njegov podpornik, sicer pa član Socialnih demokratov. Na Obali so tako vse glasnejše govorice, da se na njegovem hrbtu lomijo kopja dveh struj, ki medsebojno obračunavata. V javnost je tako prišlo več zgodb v zvezi z nepravilnostmi, tako s strani Malenića kot Roberta Šuca, zadnjemu so v javnost potegnili črno gradnjo, ki jo ima na javnih zemljiščih. Malenić je v javnosti že povedal, da je svetovalec župana Aleša Bržana prišel k njemu 17. novembra, in mu dejal, da mora odstopiti kot direktor koprskega javnega stanovanjskega sklada. Šuc je v ključnem delu začel zapisovati na list, s katerega je moral Malenić brati tiho, ni smel ponavljati besed. Skozi posnetek je mogoče razbrati, da Šuc ponuja opustitev kazenskih ovadb, če Malenić naredi nekakšno uslugo oziroma mora določene stvari povedati na glas. Šuc nam je to sicer zanikal, saj trdi, je to"še ena izmišljotina, s katero gospod Malenić želi preusmeriti pozornost s svojega neprimernega in neodgovornega vedenja. Če kdorkoli krši zakone, so take ovadbe nujne in se z njimi ne grozi, temveč se jih posreduje ustreznim organom."

Kot nam je rekel Malenić, je Šuc od njega zahteval, da z besedami obremeni nekdanjega župana Borisa Popovića. Nekajkrat naj bi potrdil, da imajo vse dokaze in papirje pripravljene za vložitev kazenske ovadbe, če pa bo naredil uslugo, bodo ovadbe pozabljene in bo lahko zapustil mesto direktorja sklada brez težav. Malenića smo vprašali, s čim naj bi nekdanjega župana obremenil, a odgovora med njuno izmenjavo ni dobil, zgolj to, da bo, če ga bo kazensko ovadil, "on razbremenjen". Prav tako Robert Šuc zanika ponujanje kakršnekoli ponudbe. Župan ne zaupa Maleniću Koprski župan Aleš Bržan je za vožnjo pod vplivom alkohola izvedel iz medijev. "Ker sem ga moral poklicati, da sem dobil te informacije, pričakujem, da se v ponedeljek sestaneva in da prevzame tisti del odgovornosti, ki se v tem primeru pričakuje od njega," je dejal. Da bo torej odstopil. V vmesnem obdobju, preden bi se sestal z županom, je s ponudbo prišel ravno Šuc. Kot je poudaril župan, Malenić ne uživa več njegovega zaupanja, je pa ob tem prepustil nadzornemu svetu stanovanjskega sklada, da odloči, ali je Malenić še primeren za vodenje in upravljanja sklada. Sam bo odločitev nadzornikov spoštoval in po potrebi točko o razrešitvi Malenića nato uvrstil na dnevni red občinskega sveta. Bržan pred časom ni komentiral groženj, na katere je opozarjal Malenić, je pa zatrdil, da"je prav, da ima tudi to njegovo ravnanje posledice. Ne more pa to vplivati na tista dejstva, ki so se izkazala glede gospoda Malenića."