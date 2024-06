Posnetek igrive slonice Gange, ki srečna pleše v dežju, riše nasmehe

"Čeprav smo pričakovali, da bo Ganga bazen uporabljala predvsem v vročih dneh, ko se bo v njem hladila, je med nalivom dežja pripravila pravo slonjo vodno zabavo. Med udarjanjem s trobcem po vodi, prevračanjem in potapljanjem se zdi, kot da je Ganga spet mladiček, tako je razigrana," so zapisali v ZOO Ljubljana. Kot so dodali, je prizor 3,5-tonske sreče navdušil vse v ZOO Ljubljana in neizbežno privabil nasmeh na vsak obraz.