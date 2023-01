Posnetek, ki prikazuj nevarno prehitevanje plužnega vozila

"Zimske razmere, zimske nevšečnosti. Zimske službe bodo s pluženjem snega in posipanjem voznikom lajšale razmere, a zavedajmo se, da ob intenzivnem sneženju ceste ne morejo biti v trenutku očiščene in normalno prevozne," so na spletu zapisali na profilu Info Pot.

Vozniki so pozvali, naj se na pot odpravijo z ustrezno zimsko opremo ter naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti, povečajo varnostno razdaljo in ne prehitevajo plužnih ter posipnih skupin.