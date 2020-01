Posnetek: z motorjem vozil po slabo zaledenelem Koseškem bajerju, polnem sprehajalcev

Kdaj lahko varno drsamo na jezerih?

Na Upravi RS za zaščito in reševanje opozarjajo, da mora biti debelina ledu najmanj sedem, v kolikor je na površini več ljudi, pa najmanj deset centimetrov.

Zavedati se moramo, da na ledu ni stoodstotne varnosti, opozarjajo na Upravi RS za zaščito in reševanje."Pri kakovosti ledu so pomembni temperatura, vsebnost vlage in zračnih mehurčkov, vmesne plasti snega in drugi dejavniki. Največjo nosilnost ima homogeni led, ki je videti črne barve," pojasnjujejo.

Prelomi in suhe razpoke ledu niso nevarni, zelo pa moramo biti pazljivi pri mokrih prelomih. "Na takih mestih je led varen le, če izmerjena debelina zagotavlja dvojno nosilnost. Če opazimo, da led okoli nas poka v koncentričnih krogih, moramo takoj ukrepati, saj je to znak, da je led pod nami preveč obremenjen in se bo začel pogrezati,"so zapisali.

Za varno gibanje manjše skupine ljudi mora biti led debel vsaj sedem centimetrov, deset centimetrov debela plast homogenega ledu pa običajno zadošča dovoljeni obremenitvi skupine drsalcev in posameznih sprehajalcev.

Kako merimo debelino ledu?

"Če po ledu močno udarimo z nogami, koničasto palico ali kladivom in se pri tem ne prebije, je to znak, da je dovolj varen in nosilen," o tem, kako ocenimo debelino ledu, svetujejo na upravi.

V vsakem primeru pa velja, da smo za svojo varnost odgovorni predvsem sami: "Na led nikoli ne hodimo sami. Preden se odpravimo nanj, o tem obvestimo svoje bližnje, preverimo vremenske podatke, zlasti temperaturo in padavine. Na ledeni ploskvi ocenimo debelino in barvo, preglejmo razpoke in poslušajmo poke. Na led gremo vedno dobro pripravljeni in opremljeni. Seznanimo se z ukrepi v primeru nesreče in preizkusimo osebno reševalno opremo," so še zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Pred nekaj dnevi so na previdnost opozorili tudi na Cerkniškem jezeru. Čeprav je zaledenelo, Cerkniško jezero ni varno za drsanje, so opozorili. Ledena skorja je namreč še pretanka, zaradi odjuge pa se led še naprej tali. Ne smemo tudi pozabiti, da so na dnu jezera požiralniki. "Kaj lahko se zgodi, da voda pod ledom nenadoma presahne, drsalec zgoraj pa je lahko zato ne odnese najbolje,"še opozarjajo v Notranjskem regijskem parku.