Posnetek nesreče na Šmartinski cesti, ki jo je med begom povzročil 18-letnik

Prometno nesrečo, ki se je minuli teden zgodila na Šmartinski cesti v Ljubljani, so ujele tudi kamere. Na posnetku voznik v modrem avtomobilu pri visoki hitrosti zapelje kar prek pločnika in naravnost v črno vozilo, ki je v križišču čakalo na zeleno luč. Obe vozili sta se ob trku prevrnili na streho, iz vozila povzročitelja pa se nato splazi oseba in peš pobegne s kraja nesreče.

Na spletu je zakrožil posnetek filmske prometne nesreče, ki jo je na Šmartinski cesti minulo sredo povzročil 18-letni voznik. Kot smo poročali, je ta pred tem po ljubljanski obvoznici bežal pred policisti, nato pa na izvozu zapeljal z obvoznice in v križišču trčil v drugo vozilo. Posnetek prikazuje, kako modro vozilo pri visoki hitrosti zapelje prek pločnika, prek cestišča in nato trči v črno vozilo, ki je v križišču čakalo na prižig zelene luči. Trk je bil tako silovit, da sta se obe vozili prevrnili in obstali na strehi.

Voznika obeh vozil in še en sopotnik v udeleženem vozilu so v nesreči utrpeli poškodbe, kar pa povzročitelju ni preprečilo, da bi se splazil iz prevrnjenega avtomobila in beg pred policisti nadaljeval peš. Kot so že pretekli teden sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so 18-letnega državljana Slovenije kmalu po tem našli in mu omejili gibanje.