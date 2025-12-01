Svetli način
Črna kronika

Posnetek nesreče na Šmartinski cesti, ki jo je med begom povzročil 18-letnik

Ljubljana, 01. 12. 2025 10.56 | Posodobljeno pred 59 minutami

M.P.
85

Prometno nesrečo, ki se je minuli teden zgodila na Šmartinski cesti v Ljubljani, so ujele tudi kamere. Na posnetku voznik v modrem avtomobilu pri visoki hitrosti zapelje kar prek pločnika in naravnost v črno vozilo, ki je v križišču čakalo na zeleno luč. Obe vozili sta se ob trku prevrnili na streho, iz vozila povzročitelja pa se nato splazi oseba in peš pobegne s kraja nesreče.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na spletu je zakrožil posnetek filmske prometne nesreče, ki jo je na Šmartinski cesti minulo sredo povzročil 18-letni voznik. Kot smo poročali, je ta pred tem po ljubljanski obvoznici bežal pred policisti, nato pa na izvozu zapeljal z obvoznice in v križišču trčil v drugo vozilo.

Posnetek prikazuje, kako modro vozilo pri visoki hitrosti zapelje prek pločnika, prek cestišča in nato trči v črno vozilo, ki je v križišču čakalo na prižig zelene luči. Trk je bil tako silovit, da sta se obe vozili prevrnili in obstali na strehi.

Voznika obeh vozil in še en sopotnik v udeleženem vozilu so v nesreči utrpeli poškodbe, kar pa povzročitelju ni preprečilo, da bi se splazil iz prevrnjenega avtomobila in beg pred policisti nadaljeval peš.

Kot so že pretekli teden sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so 18-letnega državljana Slovenije kmalu po tem našli in mu omejili gibanje.

Preberi še Nesreča na Šmartinski: 18-letnik med begom odvrgel skoraj 60 zavitkov droge

Med postopkom so ugotovili, da povzročitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja ter da je med begom odvrgel PVC-vrečko in nogavico, v katerih je bilo skoraj 60 zavitkov kokaina in heroina. Pri osumljencu so našli tudi več kot 3000 evrov gotovine nepojasnjenega izvora. Zaradi vseh ugotovljenih dejstev so zoper osumljenca odredili pridržanje, osebno vozilo pa so mu zasegli.

Na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave in zbranih obvestil je pristojno sodišče izdalo odredbo za hišno preiskavo vozila ter prebivališča osumljenca. Tam so policisti zasegli še nekaj zavitkov prepovedane droge (heroin in konoplja) ter pripomočke za preprodajo prepovedanih drog.

Po končanem postopku so osumljencu pridržanje odpravili, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

šmartinska cesta nesreča posnetek
