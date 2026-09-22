Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Posnetek Mesca v službenem BMW-ju z modro lučjo. Kakšen je njegov odziv?

Ljubljana, 22. 09. 2026 10.03 pred 12 minutami 4 min branja 294

Avtor:
K.H.
Mesec med vožnjo z modro lučjo

Dušan Smodej, ki ga bremenijo obtožbe o spolnem nasilju, je v nedavnem intervjuju med drugim govoril tudi o posnetku nekdanjega ministra Luke Mesca. Na njem naj bi nekdanji minister vozil službeni BMW s prižgano modro lučjo. V vozilu naj bi bila tudi njegova takratna partnerka. Posnetek je zdaj prišel v javnost. V prvem odzivu je Mesec objavo posnetka označil za še en poskus diskreditacije pred volitvami. Pojasnil je, da je modro luč prižgal za nekaj sekund med bratovo poroko. "Tudi ta 'afera' ni nič več kot hupanje na poroki," je dodal.

V času, ko na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka sodni postopek proti Dušanu Smodeju v zadevi Fotopub, je obtoženec v petek podal intervju za Info360. Prav v petek pa smo objavili vsebino obtožnice, ki Smodeju očita storitev treh kaznivih dejanj: grožnje s smrtjo, s katerimi je mladoletno žrtev prisili v spolni odnos, vsiljevanje mamil za posilstvo in siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Obtožnica je zgrajena na pričevanju dveh oškodovank, medtem ko so policisti ob vložitvi kazenske ovadbe našteli devet oškodovank.

Preberi še Afera Fotopub: obtožnica razkriva srhljive očitke proti Smodeju

V intervjuju je Smodej med drugim govoril o videoposnetku, ki da ga je videl že pred časom in ki naj bi prikazoval vožnjo takratnega podpredsednika vlade in ministra Luke Mesca s službenim vozilom na zasebni dogodek, pri čemer naj bi vključil tudi modro luč. "To je bilo zelo dolgo nazaj, ampak sem pa videl ta posnetek," je v intervjuju dejal Smodej. 

Danes pa je Info360 objavil posnetek, na katerem je videti Mesca, ki vozi službeno vladno vozilo BMW z vključeno modro lučjo, v avtomobilu pa naj bi bila tudi njegova takratna partnerka Manca Krnel, sicer Smodejeva dolgoletna prijateljica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

O obstoju posnetka so že dlje časa krožile govorice, doslej pa ni bil nikoli javno objavljen. Po navedbah portala naj bi bil video krajši izsek, na katerem je mogoče videti voznika službenega BMW-ja z aktiviranimi modrimi lučmi in sireno, ki se vozi po makadamski vaški cesti. Posnetek traja 11 sekund, na koncu pa vidimo, kako modro luč izklopi.

Da gre za Mesca naj bi ugotovili tudi na podlagi oblačil in zapestnice voznika ter drugih okoliščin. V vzvratnem ogledalu sicer vidimo tudi sončna očala in del frizure. K prižigu modre luči pa naj bi Mesca pozvala prav partnerka, še piše portal. 

Mesec: To je posnetek s poroke, kjer sem bil poročna priča bratu

Na objavo posnetka se je Luka Mesec odzval na svojih profilih na družbenih medijih, isti odgovor pa je poslal tudi na naša vprašanja. Prepričan je, da je to še en v nizu poskusov njegove diskreditacije pred ljubljanskimi volitvami. 

"To je posnetek s poroke, kjer sem bil poročna priča bratu. Na slovenskih porokah se hupa. Na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar (kot je razvidno iz posnetka), sem za nekaj sekund prižgal še lučke," je v objavi zapisal Mesec in ob njej dodal fotografijo iz cerkve. 

"Skratka, tudi ta 'afera' ni nič več kot hupanje na poroki," je dodal. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdaj je uporaba modre luči dovoljena?

Modre luči so namenjene vozilom na nujni vožnji oziroma opravljanju nalog, ki zahtevajo posebne privilegije v prometu. Zato je ključno vprašanje, v kakšnih okoliščinah je posnetek nastal in ali je šlo za službeno ali zasebno pot. 

Uporaba službenih privilegijev za zasebne namene je v preteklosti že odmevala v slovenski politiki. Med odmevnejšimi primeri je bila afera nekdanje ministrice Emilije Stojmenove Duh, ki je po kritikah zaradi uporabe službenega vozila z modrimi lučmi na poti na letališče nazadnje zapustila ministrski položaj.

Mesec zavrača Smodejeve trditve o prijateljevanju in uživanju kokaina

Vse od izbruha afere Fotopub leta 2022 se v desnem političnem polu in na družbenih omrežjih pojavljajo namigovanja, da so se politiki Levice udeleževali zabav v Fotopubu, kjer naj bi uživali prepovedane droge. Luka Mesec že ves čas odločno zavrača očitke o tesnejših povezavah s Smodejem. Zaradi govoric in javnih namigovanj o domnevni uporabi prepovedanih drog je Mesec leta 2022 prostovoljno opravil laboratorijsko testiranje na prisotnost prepovedanih substanc, rezultate pa javno predstavil kot dokaz, da navedbe ne držijo. 

Smodej je v oddaji Tarča leta 2022 izrecno zanikal, da bi z Mescem kdaj užival prepovedane droge. V petkovem intervjuju pa je svojo izjavo povsem spremenil. Zdaj trdi, da sta z Mescem skupaj uživala kokain. Trditve je Mesec zanikal in jih označil za načrtne laži ter poskus politične diskreditacije pred lokalnimi volitvami. Še isti dan je opravil tudi toksikološko preiskavo urina na prepovedane droge. Izvid je bil negativen na vse prepovedane substance.

Preberi še Mesec objavil rezultate testa: 'Na vse sem negativen'
Razlagalnik

Vozilo s prednostjo je vozilo, na katerem so nameščene posebne svetlobne in zvočne naprave, ki dajejo znake za nujno vožnjo. Po slovenskem zakonu o pravilih cestnega prometa smejo vozniki takšnih vozil, ko uporabljajo te naprave, odstopati od nekaterih prometnih pravil, kot so omejitve hitrosti ali upoštevanje rdeče luči na semaforju, vendar morajo to početi tako, da ne ogrožajo drugih udeležencev v prometu. Uporaba modrih luči je strogo omejena na primere, ko je to nujno potrebno za opravljanje uradnih nalog, kot so reševanje življenj, gašenje požarov ali nujno policijsko posredovanje.

Afera Fotopub je izbruhnila leta 2022, ko so se v javnosti pojavila pričevanja o domnevnem fizičnem, psihičnem in spolnem nasilju, ki naj bi ga nad več ženskami izvajal Dušan Smodej, vodja ljubljanskega umetniškega kolektiva Fotopub. Dogodek je močno odmeval v slovenski javnosti, saj je razkril temne plati delovanja določenih kulturnih krogov in sprožil širšo družbeno razpravo o položaju žensk, zlorabah moči in varnosti v umetniških prostorih ter vplivu teh dogodkov na politično sfero.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
luka mesec modra luč službeno vozilo dušan smodej

Stevanović: Predlog za razrešitev dokaz, da nekaj delam prav

Slovo od tragično preminule družine: občina razglasila dan žalovanja

24ur.com 'Predstavljajte si, da Vin Diesel pride na vašo poroko'
24ur.com Zapeljal na plažo, nato obtičal v pesku: 'Ko si dekle zaželi romantike'
24ur.com Avtomobil Visme namenoma zavrl tik pred Pogačarjem? Pricurljal je video ...
24ur.com Večer, ko so se grizli nohti in praznile baterije na telefonih
24ur.com Vožnja s petko v barvah Lakersov: ljudje so navdušeni, kaj pa pravi Luka?
24ur.com Črni oblaki nad modrim avtom? 'Ko ugasnejo luči v tovarnah, bodo tudi v pekarnah'
24ur.com 'Pri 150 kilometrih na uro je bilo 30 metrov razdalje nekoliko premalo'
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI294

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
22. 09. 2026 11.36
Minister Matoz ga bo uzeu za šoferja.To je bila samo probna vožnja,če zna užgat sireno,pa to
Odgovori
0 0
PEACEMAKER
22. 09. 2026 11.36
Ma dej, Mesec k v živlenju ni dneva delal v firmi bi zdej sam obdavčval podjetnike in pametoval o gospodarstvu!! 🤡🤡 Normalno da so ga tut njegovi v Levici imeli dovolj, ko se je prodal Golobu za stolček... na koncu so ga pa še lastni aktivisti spodil z mesta šefa stranke k se je cisto prodal sistemu. Glavno da je ministrska plačica na varnem!! 🤦‍♂️💸...dvojna merila itak in patetika.
Odgovori
+1
1 0
bandit1
22. 09. 2026 11.36
Mesec, ko se prižge lučke in sirena se da gas do ploha, in mora BMW ritat kot konj, ne pa da se pelješ kot nono.
Odgovori
0 0
taft007
22. 09. 2026 11.35
Američani so se Epsteina hitro losali ker so vedeli koga vse bi zatožil. Pri nas pa sedaj cel cirkus zarad luči.
Odgovori
0 0
1muvwndr
22. 09. 2026 11.35
Torej je uporabljal policijsko vozilo (ki ga je upravljal policist) kot privatno vozilo s šoferjem, torej izključno v osebne namene, ker je bil na bratovi poroki. To je sam povedal. Ampak to je tudi le diskreditacija za politične namene, kajne? To ni korupcija, zloraba položaja in neupravičena poraba javnih sredstev, kajne?
Odgovori
0 0
Vest-naroda
22. 09. 2026 11.35
Volilci Black Cube koalicije, ki je iz Slovenije naredila črno ovco EU, preusmerjajo pozornost javnosti s podporo posiljevalcu in pihanjem milnih mehurčkov.
Odgovori
-1
0 1
Nobody75
22. 09. 2026 11.35
Čist ko suza lol.
Odgovori
+1
1 0
Sir Oliver
22. 09. 2026 11.34
Točno to! Gasilci za vsak rojstni dan njihovega člana vsako soboto vklapljajo sirene na cisternah in gas čez vas. Seveda boh ne daj kaj čez gasilce, te bodo desni zaprli.
Odgovori
-2
0 2
bad-grandpa
22. 09. 2026 11.33
samo da ni vozil pod vplivom kaksnih belih substanc pa je vse v redu
Odgovori
+2
2 0
spam1
22. 09. 2026 11.32
Nova afera: Mesec je čokoladico "After Eight" pojedel ob pol sedmih
Odgovori
+2
4 2
Tone Mihel?i?
22. 09. 2026 11.31
Ta dva posnetka NE gresta skupaj Dobro si ju poglejte 1 posnetek črtasti suknjič 2 posnete rjav suknjič Nekaj tu NE drži !
Odgovori
+2
2 0
GAYPROPAGANDA
22. 09. 2026 11.32
Mogoče kakšna lepljenka! Po tem so znani!
Odgovori
-1
0 1
pope p
22. 09. 2026 11.30
kar nekaj nasi gasilci vsak mesec kaj taksnega naredijo in noben ne joka
Odgovori
+0
1 1
nato_
22. 09. 2026 11.30
Tragedija :)) Ravno pred županskimi volitvami se pojavljajo pričevanja in posnetki o Mescu. In to ravno zdaj, ko kandidira. Politična "elita" dela z polno paro. Upam, da Ljubljančani ne bodo nasedli.
Odgovori
-1
2 3
GAYPROPAGANDA
22. 09. 2026 11.34
Ne bomo! Ravno obratno! Točno vemo kok je ura s temi brezveznarijami!
Odgovori
+1
1 0
yolli
22. 09. 2026 11.30
Ta Luka se vedno bolj zapleta.....zanimivo da leve zelo moti službeno vozilo Cigler Kralja ne moti pa jih Lukova vožnja z modrimi lučmi med zasebno uporabo vozila.....
Odgovori
+2
5 3
PEACEMAKER
22. 09. 2026 11.29
Cerkveni levaki so ti najhujši.
Odgovori
+5
5 0
OrodniK
22. 09. 2026 11.28
Meni je pri tej zadevi bolj zanimiu neki druzga: Luka Mesec, ekstremni levičar, ki je s svojimi kolegi iz Levice in podporniki odkrito sovražen in nastrojen proti cerkvi, priča na cerkveni poroki brata. Če ni celo bral berilo pri maši,... ajejejejej!!! Sukič in Levičarji, kaj porečete na to? Je Luka gnilo jajce? Kolaborant? Farški? Izdajalec? LOL
Odgovori
+3
4 1
ArkaMast
22. 09. 2026 11.27
Vozil se je po neki stranski cesti, po nekem polju, lučke je pa ugasnil po 5 sekundah. Važno da je čist.
Odgovori
+2
4 2
GibbsNCIS
22. 09. 2026 11.27
Kaj bo šel zdej še aklotest šel delat, da bo vsem pokazu da je bil trezn?
Odgovori
+9
9 0
PEACEMAKER
22. 09. 2026 11.26
Hahaha kekec to je še boljs ko epstein fajli.
Odgovori
+5
6 1
Sir Oliver
22. 09. 2026 11.25
To, da je Lukec kakšno skadil je najmanjši problem. Recimo tisti kmet in strokovnjak za govedorejo, zaposlen na Kmetijskem inštitutu Marjan Špur, seveda desničar, kateri je krave utapljal v njihovih iztrebkih, ko so krave dobesedno hodile po kadavrih, to pa desne zahojence ne moti.
Odgovori
+9
12 3
bibaleze
Portal
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
zadovoljna
Portal
Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes
To napako pri hujšanju dela večina žensk po 40. letu
To napako pri hujšanju dela večina žensk po 40. letu
32-letnica je postala neprepoznavna
32-letnica je postala neprepoznavna
V eni noči je poljubila kar pet oseb
V eni noči je poljubila kar pet oseb
vizita
Portal
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
cekin
Portal
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Odlašate s prenovo ali večjim nakupom? To vas lahko stane več, kot mislite
Odlašate s prenovo ali večjim nakupom? To vas lahko stane več, kot mislite
moskisvet
Portal
Se spomnite Nadie iz Ameriške pite? Danes je stara 53 let in počne nekaj, česar ne bi pričakovali
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
dominvrt
Portal
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
okusno
Portal
Zakaj domači burger ni takšen kot iz restavracije? Skrivnost ni le v mesu
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Sablja
Sablja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961