Posnetek Mesca v službenem BMW-ju z modro lučjo. Kakšen je njegov odziv?

V času, ko na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka sodni postopek proti Dušanu Smodeju v zadevi Fotopub, je obtoženec v petek podal intervju za Info360. Prav v petek pa smo objavili vsebino obtožnice, ki Smodeju očita storitev treh kaznivih dejanj: grožnje s smrtjo, s katerimi je mladoletno žrtev prisili v spolni odnos, vsiljevanje mamil za posilstvo in siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Obtožnica je zgrajena na pričevanju dveh oškodovank, medtem ko so policisti ob vložitvi kazenske ovadbe našteli devet oškodovank.

V intervjuju je Smodej med drugim govoril o videoposnetku, ki da ga je videl že pred časom in ki naj bi prikazoval vožnjo takratnega podpredsednika vlade in ministra Luke Mesca s službenim vozilom na zasebni dogodek, pri čemer naj bi vključil tudi modro luč. "To je bilo zelo dolgo nazaj, ampak sem pa videl ta posnetek," je v intervjuju dejal Smodej. Danes pa je Info360 objavil posnetek, na katerem je videti Mesca, ki vozi službeno vladno vozilo BMW z vključeno modro lučjo, v avtomobilu pa naj bi bila tudi njegova takratna partnerka Manca Krnel, sicer Smodejeva dolgoletna prijateljica.

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O obstoju posnetka so že dlje časa krožile govorice, doslej pa ni bil nikoli javno objavljen. Po navedbah portala naj bi bil video krajši izsek, na katerem je mogoče videti voznika službenega BMW-ja z aktiviranimi modrimi lučmi in sireno, ki se vozi po makadamski vaški cesti. Posnetek traja 11 sekund, na koncu pa vidimo, kako modro luč izklopi. Da gre za Mesca naj bi ugotovili tudi na podlagi oblačil in zapestnice voznika ter drugih okoliščin. V vzvratnem ogledalu sicer vidimo tudi sončna očala in del frizure. K prižigu modre luči pa naj bi Mesca pozvala prav partnerka, še piše portal.

Mesec: To je posnetek s poroke, kjer sem bil poročna priča bratu

Na objavo posnetka se je Luka Mesec odzval na svojih profilih na družbenih medijih, isti odgovor pa je poslal tudi na naša vprašanja. Prepričan je, da je to še en v nizu poskusov njegove diskreditacije pred ljubljanskimi volitvami. "To je posnetek s poroke, kjer sem bil poročna priča bratu. Na slovenskih porokah se hupa. Na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar (kot je razvidno iz posnetka), sem za nekaj sekund prižgal še lučke," je v objavi zapisal Mesec in ob njej dodal fotografijo iz cerkve. "Skratka, tudi ta 'afera' ni nič več kot hupanje na poroki," je dodal.

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Kdaj je uporaba modre luči dovoljena?

Modre luči so namenjene vozilom na nujni vožnji oziroma opravljanju nalog, ki zahtevajo posebne privilegije v prometu. Zato je ključno vprašanje, v kakšnih okoliščinah je posnetek nastal in ali je šlo za službeno ali zasebno pot. Uporaba službenih privilegijev za zasebne namene je v preteklosti že odmevala v slovenski politiki. Med odmevnejšimi primeri je bila afera nekdanje ministrice Emilije Stojmenove Duh, ki je po kritikah zaradi uporabe službenega vozila z modrimi lučmi na poti na letališče nazadnje zapustila ministrski položaj.

Mesec zavrača Smodejeve trditve o prijateljevanju in uživanju kokaina

Vse od izbruha afere Fotopub leta 2022 se v desnem političnem polu in na družbenih omrežjih pojavljajo namigovanja, da so se politiki Levice udeleževali zabav v Fotopubu, kjer naj bi uživali prepovedane droge. Luka Mesec že ves čas odločno zavrača očitke o tesnejših povezavah s Smodejem. Zaradi govoric in javnih namigovanj o domnevni uporabi prepovedanih drog je Mesec leta 2022 prostovoljno opravil laboratorijsko testiranje na prisotnost prepovedanih substanc, rezultate pa javno predstavil kot dokaz, da navedbe ne držijo. Smodej je v oddaji Tarča leta 2022 izrecno zanikal, da bi z Mescem kdaj užival prepovedane droge. V petkovem intervjuju pa je svojo izjavo povsem spremenil. Zdaj trdi, da sta z Mescem skupaj uživala kokain. Trditve je Mesec zanikal in jih označil za načrtne laži ter poskus politične diskreditacije pred lokalnimi volitvami. Še isti dan je opravil tudi toksikološko preiskavo urina na prepovedane droge. Izvid je bil negativen na vse prepovedane substance.