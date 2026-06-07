Pretep pred streljanjem: Obračunali s pestmi, leteli so stoli

Na posnetku je videti štiri moške, ki stojijo na terasi lokala, ko se jim približa še en moški. Po krajšem pogovoru eden od moških drugega udari, nato pa se vmešajo še preostali. Dogajanje se spreobrne v fizični obračun, moški med seboj obračunavajo s pestmi, prek terase letijo tudi stoli. Med prerivanjem eden od moških pade na tla.
Kasneje so odjeknili še streli. Posnetek je sicer objavil na družbenih omrežjih tudi eden izmed vpletenih, borec MMA.
Spomnimo
Pri lokalu Mio Nonno pod Šmarno goro so po sporu odjeknili streli. Ko je na kraj prispela policija, so se vsi vpleteni že razbežali. S strelnim orožjem je bila sicer lažje poškodovana ena oseba, ki je pomoč poiskala v bolnišnici.
Neuradno naj bi šlo za moškega, ki je po dogodku odšel v Bolnišnico Jesenice, kjer so ga oskrbeli in odpustili domov; gre za lažje poškodbe. Policisti so z njim že opravili pogovor.