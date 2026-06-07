Pretep pred streljanjem: Obračunali s pestmi, leteli so stoli

Na posnetku je videti štiri moške, ki stojijo na terasi lokala, ko se jim približa še en moški. Po krajšem pogovoru eden od moških drugega udari, nato pa se vmešajo še preostali. Dogajanje se spreobrne v fizični obračun, moški med seboj obračunavajo s pestmi, prek terase letijo tudi stoli. Med prerivanjem eden od moških pade na tla.

Kasneje so odjeknili še streli. Posnetek je sicer objavil na družbenih omrežjih tudi eden izmed vpletenih, borec MMA.