Posnetek 'smrtno nevarnega in prepovedanega' početja na avtocesti

V soboto so pri počivališču Lom posneli novo nevarno obnašanje v prometu. Zavod reševalni pas pa je posnetek delil na spletu ter pripisal, da se je incident zgodil v času, ko je bil na tem delu pretok vozil 5800 na uro. "S preprostim računom lahko pridemo do dejstva, da se v eni sami sekundi mimo pelje 1,6 vozila (na vseh štirih prometnih pasovih skupaj)," so dodali.

Prav zato je bilo dejanje moškega, ki je stal v neposredni bližini mimo drvečih vozil, ob voznem pasu avtoceste, tako nevarno. "Nikoli ne počnite tega!" so poudarili ter dodali, da so želeli s posnetkom opozoriti, da je tako početje na avtocesti "smrtno nevarno in tudi prepovedano".