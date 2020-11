Posnetek: v tovornjaku s slovensko registracijo našli več migrantov

Nenad Jeličić, lastnik podjetja Silo Jeličić s sedežem v Rogaški Slatini, nam je pojasnil, kaj se je, le nekaj metrov pred mejnim prehodom med Srbijo in Hrvaško, pravzaprav zgodilo.

Kot je razvidno s posnetka, ki ga je posnel turški prevoznik, je iz cisterne slovenskega tovornjaka splezalo 12 migrantov. Kot pojasnjuje Jeličić, so v tovornjak splezali nekaj 100 metrov pred mejnim prehodom, kjer vozniki čakajo tudi po 48 ur. "Vozniki v kolonah čakajo po več ur, včasih tudi dan ali več. V tem času tudi jedo, spijo in tako naprej. Voznik je v tovornjaku, on ne vidi, kaj se dogaja zadaj," je dejal.

'Še dobro, da smo jih odkrili pravočasno'

Prav med čakanjem na prehod meje je tako turški prevoznik, ki je vozil za slovenskim, opazil, da so v tovornjak splezali migranti. "To se dogaja vsem prevoznikom, ki vozijo po jugu. Makedonija, Srbija, Bosna. In to se dogaja zelo pogosto, le da po navadi tega nihče ne posname," pojasnjuje Jeličić in dodaja, da ob cesti prosto hodijo številni migranti, ki skušajo na vsak način priti čez mejo."Morda si težko predstavljamo, ker tega pri nas ni videti," je dodal.

"Vozniki so med sabo izjemno solidarni, prav zato, ker vedo, kaj se dogaja," je dejal in dodal, da je turški prevoznik pristopil do slovenskega in mu povedal, kaj je videl. Skupaj sta migrante spravila iz cisterne. "Že na posnetku je videti, da je bil naš voznik srečen, da jih je odkril, še preden je prišel na mejo s Hrvaško," pravi, saj da jih na meji ne zanima, kdo je kriv in kdo ne. "Naš voznik bi lahko pristal v zaporu, plačali pa bi 15 tisoč evrov kazni,"pravi.