Posnetek zasilnega pristanka: 'Vožnjo brez vinjete mu bomo tokrat spregledali'

Dars pa je zdaj na spletu delil videoposnetek nesreče, ki še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti. "K sreči se je vse dobro končalo! Vožnjo brez vinjete pa bomo tokrat spregledali," so hudomušno zapisali.

Kraj nesreče je zavarovan do prihoda preiskovalca letalskih nesreč, ki je pristojen za obravnavo tovrstnih dogodkov in jo tudi prevzema, so sporočili s PU Kranj. Promet na avtocesti poteka po prehitevalnem pasu, nastajajo tudi zastoji.