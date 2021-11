Šestminutni posnetek pogovora med ministrom Andrejem Vizjakom in tajkunom Bojanom Petanom so obdelali največji forenzični strokovnjaki v državi in ocenili, da obstaja zelo velika gotovost, da nobena od obravnavanih zvočnih datotek ni bila vsebinsko spremenjena. Za to so potrebovali več kot 14 dni, poročilo pa so spisali na kar 58 straneh.

V okviru tega orodja deluje tudi orodje EdiTracker, STC, s katerim so za vsako od avdio datotek pridobili osnovne podatke o datotekah in končno oceno o originalnosti zvočnih posnetkov v preiskovanih datotekah. Opravili so naslednje analize:

Kot so pojasnili, so datoteke pogovora preiskali z aplikacijo IKAR Lab 3 – gre za profesionalno forenzično orodje za analizo govornih signalov, ki ga uporabljajo v 350 forenzičnih laboratorijih po svetu, v več kot 40 državah in so namenjene preverjanju pristnosti avdio posnetkov.

In kaj vse je bilo potrebno, da smo to dokazali? Na Inštitutu za forenziko in informacijske tehnologije so na naročilo naše medijske hiše opravili forenzično zavarovanje 13 datotek tipa MP3, treh datotek tipa MP4 in ene datoteke tipa WAV.

Kako poteka forenzična analiza avdio posnetkov?

Kako poteka zajemanje avdio zapisa? Kako je sploh forenzično možno analizirati avdio posnetke? Kdaj imajo avdio posnetki lahko dokazno vrednost in kaj je pomembno pri metodologiji? Na ta vprašanja nam je odgovoril Marko Drobnjak, raziskovalec percepcije govora v pravnih postopkih in govornih tehnologij s poudarkom na zasebnosti avdio posnetkov.

Kot je pojasnil, je avdio zapis rezultat procesa zajemanja zvokov v prostoru oz. okolici, pri čemer je treba uporabiti namensko opremo, kot je npr. mikrofon, snemalna naprava z namensko programsko opremo in medij, na katerega se v obliki digitaliziranega zapisa shrani avdio datoteka. Avdio datoteka pa je pravzaprav nosilec zapisa zvokov in obenem tudi nosilec številnih informacij, ki jih zgolj na podlagi slušnega vtisa ne moremo nujno zaznati. Na podlagi informacij iz avdio datoteke je možno sklepati o številnih okoliščinah, med drugim o viru in tipu vira zajemanja zvoka, avtorju zapisa in ostalih značilnostih tovrstnega nosilca, kar so neke vrste splošne informacije. "Vsak avdio zapis si lahko predstavljamo kot graf, kjer imamo na horizontalni x osi frekvenco oz. stopnjo vzorčenja v Hz in na vertikalni y osi ločljivost vzorčenja v bitih. Gre torej za osi, iz katerih lahko razberemo, koliko vzorcev na sekundo s številom točk vsebuje ena sekunda avdio posnetka, s katerimi je zajet analogni signal med pretvorbo v digitalnega. Na podlagi tega lahko sklepamo o kvaliteti avdio zapisa, s katerim se vsakodnevno srečujemo pri poskušanju glasbe prek storitev, kot je npr. Apple Music, kjer je kakovost avdio posnetkov 192 kHz/24 bit v primerjavi s kakovostjo posnetkov CD-zgoščenk 44,1 kHz/16 bit."

Frekvenčni spekter in bitna kakovost pa sta po njegovih besedah ključna tudi za forenzične analize avdio posnetkov, saj ravno na podlagi analize določenih frekvenčnih razponov oz. vrednosti lahko sklepamo o prisotnosti določenih šumov oz. frekvenčnih spektrov, med katere lahko uvrstimo spekter frekvence električnega omrežja, ki je ravno tako zajet v avdio zapis in je eden izmed podatkov, o katerem na podlagi slušne percepcije ne moremo sklepati, saj je zato potrebna namenska programska oprema. "Konstantna prisotnost frekvence električnega omrežja je lahko izhodišče za sklepanje o tem, ali je bil določen avdio signal modificiran, iz česar lahko potencialno interpretiramo avtentičnosti posnetka. Iz frekvenčnega spektra je možno sklepati tudi o ostalih spremembah avdio signala, kot so npr. motnje oz. šumi iz okolice, ki so zajeti pri digitalizaciji govora." Ravno tako je frekvenčni spekter izhodišče za raziskave s področja jezikovne forenzike, predvsem forenzične fonetike prek meritev vrednosti formantov, saj z razmeroma visoko stopnjo zanesljivosti omogoča identifikacijo govorca, določanje spola govorca, starost govorca in številne druge značilnosti, kot so npr. geografsko ozadje. Ravno zato je tukaj več kot pomembno govoriti o zasebnosti podatkov v avdiu zapisu, kar je mnogokrat spregledano, poudarja Drobnjak.