Posnetki drona: zimska pravljica skozi fotografski objektiv

Največ snega je zapadlo na Notranjskem in Kočevskem ter ponekod v osrednji Sloveniji, dobršen del Gorenjske pa je ostal brez snežne odeje.

Večjo pošiljko snega so prejeli višje ležeči kraji. Na Kredarici so denimo ob 7. uri zjutraj izmerili 180 centimetrov snega.

Kot kažejo podatki Agencije za okolje, je bila v Zadlogu nad Idrijo na dobrih 700 metrih nadmorske višine snežna odeja ob sedmi uri zjutraj debela 24 centimetrov. Pet centimetrov manj snega so izmerili v Iskrbi pri Kočevju. Sledita Nova vas na Blokah s 17 in Logatec s 16 centimetri snega. V Babnem Polju je snega 13, na Vrhniki in v Postojni 12, v Kočevju 11, v Črnomlju 10, v Cerknici 9, v Metliki 8, v Novem mestu in Ratečah 6, v Velikih Laščah pa 5 centimetrov. Prav toliko snega so izmerili tudi na drugem koncu Slovenije v Mežici. Drugod je snežna odeja bolj skromna. V Ljubljani so namerili 4, v Slovenskih Konjicah pa 3 centimetre snega.