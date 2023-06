Posnetki in spomini s starih kaset se ne izgubijo

Presnemite jih s pomočjo te preproste naprave. Trakovi, ki hranijo zapise o vašem otroštvu, izletih ali celo porokah, so bili predolgo vrženi na podstrešje, pozabljeni in prepuščeni propadanju.

Te stare kasete so v nevarnosti resnih poškodb , še posebej, če so izpostavljene vročini in vlagi. Rešitev je majhna naprava Verso, analogni pretvornik signala v digitalni, ki bo vse vaše pomembne posnetke hitro in trajno rešil pred zobom časa. Stari videoposnetki ne bodo nikoli več izgubljeni "Mislila sem, da nikoli več ne bom mogla videti poroke svojih staršev. Moj mož je ta trak shranil in digitaliziral kot presenečenje in zame je bil neprecenljivo darilo." Tina, Ormož

Presnemavanje VHS posnetkov v 2 korakih Na tisoče videokaset je bilo nepovratno izgubljenih, ker niso bile pravočasno ustrezno zaščitene in digitalizirane. Na srečo se vam danes ni treba zanašati na druge in plačati predrage storitve sinhronizacije v profesionalnem studiu. Z Verso boste vse opravili doma v 2 korakih, tudi če nimate izkušenj s tehniko, posnetek pa bo enako kvaliteten. Poleg tega boste brez težav pregledovali posnetke varnostnih kamer in druge podobne zapise.

Ena naprava namesto številnih kablov Najverjetneje sploh niste vedeli, da lahko vse, kar imate shranjeno na VHS traku in video kameri, nepredstavljivo enostavno prenesete v digitalno obliko in tako za vedno ohranite na varnem. Z Verso je to še posebej enostavno: samo izberite enega od 4 kabelskih podaljškov iz paketa, ki se ujema z napravo, jo povežite z računalnikom prek vrat USB. Zdaj lahko gledate in presnemavate vse stare posnetke, ki jih želite povrniti iz pozabe. "Prvič po 26 letih sem gledal posnetke s podelitve diplom in jokal od smeha! Žal mi je, da nisem že prej vsega s kaset prenesel na računalnik, nekaj sem jih celo izgubil ..." Ivan, Logatec Kompaktna naprava, ki jo je enostavno shraniti

Naprava je majhna in kompaktna, zato ne zavzame veliko prostora. Brez dolgih kablov, brez kompleksnih sistemov. Zato je Verso naprava, ki jo potrebuje vsaka družina:

- Pretvori analogni posnetek v digitalnega: ohrani stare spomine za prihodnja leta.

- Enostavna uporaba: prenesite datoteke v računalnik ali druge naprave v 2 korakih.

- Prihrani čas in denar: ni vam treba najeti profesionalnega studia.

- Kompakten in lahek: lahko ga vzamete in uporabljate kamorkoli greste.

