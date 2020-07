Posnetki objestnežev z naših cest: za policijo koristni, za voznike pot do globe

"Med najbolj izstopajočimi je primer nevarne in objestne vožnje po ljubljanskih ulicah in cestah, ko je voznik vozil po nasprotnem voznem pasu, prehiteval po odstavnem pasu, ni upošteval talnih označb in prevozil rumeno luč na semaforju. Voznika so policisti uspeli izslediti, izrekli so mu globo in kazenske točke. Posnetek smo objavili tudi v medijih z opozorilom vsem voznikom, da policija tovrstne objestne in nevarne vožnje z ogrožanjem drugih udeležencev v prometu ne bo tolerirala," je sporočila Maja Adlešič , tiskovna predstavnica na Generalni policijski upravi.

Med najpogostejšimi kršitvami, ki so ujete na kamere, so prekoračena najvišja dovoljena hitrost, neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje (po odstavnem pasu, v križišču, čez polno črto …) in vožnja v rdečo luč. Na posnetkih je pogosto vidna objestna vožnja v cestnem prometu in na parkiriščih.

Policisti statistike prejetih posnetkov objestnih in brezobzirnih voznikov na slovenskih cestah ne vodijo posebej, opažajo pa, da se je število objav teh posnetkov na družbenih omrežjih povečalo. Kot so nam povedali, jim občani posnetke najbolj pogosto pošiljajo po elektronski pošti. Večinoma jim posredujejo povezavo do različnih družbenih omrežij, kjer so objavljeni.

Policija vse prejete prijave preveri in nato sprejme odločitev, ali je na podlagi vseh zbranih dejstev možno uspešno izvesti prekrškovni postopek. " Za postopek o prekršku je pomembno, da je mogoče identificirati voznika na podlagi registrske označbe vozila, znamke, barve, tipa ali posebnosti na vozilu, kraja in pa časa. Prekrškovni organ Policije nato oceni, ali je na podlagi vseh dejstev in okoliščin dovolj dokazov iz prejetega posnetka za izvedbo postopka o prekršku."

Fotografija ali posnetek je sicer eden od možnih dokazov, iz katerega prekrškovni organi ali sodišča črpajo podlago za ugotovitev o obstoju ali neobstoju odločilnega ali pomembnega dejstva. " Sama fotografija kot fizičen predmet ni dokaz v postopku, dokaz je vsebina posnetka, v kolikor seveda omogoča spoznavanje in ugotavljanje pomembnih dejstev. Od drugih dokazov se razlikuje po tem, da ne temelji na zaznavah človeka, ampak na slikovni registraciji, ki jo izvrši tehnična naprava," pojasnjujejo policisti. V postopku o prekršku torej prekrškovni organ odloča tudi o tem podanem dokazu in se odloči, ali ga bo v uvedenem prekrškovnem postopku uporabil.

"Odmeven je bil tudi posnetek metanja konzerv z nadvoza nad avtocesto na območju Ljubljane, objavljen na aplikaciji Tik Tok, na podlagi katerega so policisti izsledili mladoletne storilce in zoper njih uvedli postopek zaradi ogrožanja prometa z nevarnim dejanjem."

Kaj je pomembno, ko policiji posredujete posnetek?

Ob prijavi oziroma naznanitvi je pomembno, da prijavitelj navede čim več podatkov, ki so v nadaljevanju pomembni za izsleditev storilca in izpeljavo prekrškovnega postopka. "Potrebno je podati čas in čim bolj točen kraj storitve prekrška, znamko, barvo in registrsko označbo vozila (če je prekršek storjen z motornim vozilom) ter opis prekrška - kaj je kršitelj storil, da je ogrožal ostale udeležence v prometu. Kasnejša prijava na podlagi posnetka lahko ugotavljanje voznika in s tem uspešno izvedbo postopka podaljša in oteži," še pravijo na policiji.

Poleg posnetkov je za uspešno izvedbo postopka pomembno tudi sodelovanje prijavitelja, saj je v primerih, ko je voznik izsleden in policisti prekrška niso neposredno zaznali, uspešnost prekrškovnega postopka pogojena z aktivnim sodelovanjem prijavitelja prekrška, ki mora v postopku sodelovati kot priča (po resnici mora povedati čim več relevantnih dejstev in okoliščin o obstoju očitanega prekrška storilcu, saj je postopek uveden na podlagi njegove prijave in ne neposredne zaznave policistov). V nadaljevanju prekrškovni organ na podlagi zbranih dejstev in okoliščin ter zanesljivosti dokazov odloči, ali bo prekrškovni postopek uveden.