Posnetki odstranjevanja strmoglavljenega letala v Čepovanu

28. novembra je med Čepovanom in Lokovcem strmoglavilo manjše letalo. Kot je povedal preiskovalec Toni Stojčevski, je letalo letelo na višini približno 300 metrov nad terenom, ko je izginilo z radarja. Kontrola zračnega prometa je s pilotom poskusila vzpostaviti stik, a je bil neodziven, zato so sprožili iskanje. Policisti so ugotovili, da je v letalski nesreči umrl 61-letni slovenski državljan z Gorenjske.

Letalska nesreča se je zgodila na strmem gozdnem pobočju nad lokalno cesto Čepovan-Lokovec. Letalo je strmoglavilo na izredno strmem in nedostopnem terenu, zato so njegove razbitine v dolino prenesli s pomočjo vojaškega helikopterja. Kar nekaj časa so čakali na primerno vreme, sedaj pa jim je vendarle uspelo. Na terenu se jim je pri tem pridružila ekipa 24UR. V oddaji ob 19. uri boste lahko meddrugim videli, kako vojaški helikopter dvigne razbitine strmoglavljenega letala.