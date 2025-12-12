Svetli način
Posnetki odstranjevanja strmoglavljenega letala v Čepovanu

Čepovan , 12. 12. 2025 12.09 | Posodobljeno pred 8 minutami

A.K. , Mateja Poljšak Čuk
Ekipa 24UR se je odpravila na mesto, kjer je konec novembra strmoglavilo manjše letalo. Pri tem je umrl pilot. Letalo je strmoglavilo na izredno strmem in nedostopnem terenu, zato so njegove razbitine v dolino prenesli s pomočjo vojaškega helikopterja.

28. novembra je med Čepovanom in Lokovcem strmoglavilo manjše letalo. Kot je povedal preiskovalec Toni Stojčevski, je letalo letelo na višini približno 300 metrov nad terenom, ko je izginilo z radarja. Kontrola zračnega prometa je s pilotom poskusila vzpostaviti stik, a je bil neodziven, zato so sprožili iskanje. Policisti so ugotovili, da je v letalski nesreči umrl 61-letni slovenski državljan z Gorenjske.  

Letalska nesreča se je zgodila na strmem gozdnem pobočju nad lokalno cesto Čepovan-Lokovec. Letalo je strmoglavilo na izredno strmem in nedostopnem terenu, zato so njegove razbitine v dolino prenesli s pomočjo vojaškega helikopterja. Kar nekaj časa so čakali na primerno vreme, sedaj pa jim je vendarle uspelo. Na terenu se jim je pri tem pridružila ekipa 24UR. V oddaji ob 19. uri boste lahko meddrugim videli, kako vojaški helikopter dvigne razbitine strmoglavljenega letala. 

