Posnetki podivjanih mladostnikov na mopedih razburili Koprčane

Pristaniška ulica v Kopru, pozne večerne ure ... in mladoletnik na mopedu. Vožnja po zadnjem kolesu kar po pločniku, pa šviganje po cesti, vožnja v nasprotni smeri po enosmerni cesti, ob tem pa še izzivanje policije s hupanjem, prehitevanjem po coni za pešce, razkazovanjem z vožnjo po zadnjem kolesu. Vse to posneto, z nenehnim iskanjem policijskega odziva.

Da bo mera res polna, pa še en videoposnetek, kjer se skupina na mopedih odpravi pred koprsko policijsko postajo. Tam proti vhodu v stavbo zalučajo dve jabolki.

Če je prvi posnetek nastal v večernih urah, ko je predvsem pešcev zelo malo, pa se je pri tem vse skupaj dogajalo sredi belega dne. Skupina nato pobegne, ob tem seveda ne manjka vragolij, vožnje po zadnjem kolesu, kljub temu, da je tokrat prometa in ogroženih pešcev več.

Kot so sporočili s policijske uprave Koper, so bili o dogodku obveščeni v četrtek, ko so se ti posnetki pojavili na spletu. "Zavarovali smo vse dostopne posnetke in pričeli postopek obravnave uradno pregonljivih prekrškov. Policisti intenzivno zbirajo obvestila z namenom ugotavljanja vseh okoliščin," so sporočili ob tem.

Objestnost mladostnikov na mopedih se sicer ne konča pri vožnji, pred letom dni so se, na primer, spravili na avtomat in ga povsem uničili, iz njega pa ukradli pijačo. Tudi sicer je njihov vandalizem Koprčanom povzročil precej nejevolje.

Problematika objestne vožnje mladih motoristov, ki ogrožajo tako udeležence v prometu kot pešce, je v Kopru pereča že dalj časa. S tem so, kot pravijo na policiji seznanjeni, sami izvajajo redne kontrole, ob tem pa "apeliramo tudi na starše, naj se pogovorijo z mladostniki o njihovem neprimernem in nevarnem početju v cestnem prometu, s katerim ogrožajo tako sebe kot tudi druge udeležence", dodajajo.