Slovenija

Posnetki podivjanih mladostnikov na mopedih razburili Koprčane

Koper, 01. 09. 2025 20.18 | Posodobljeno pred 41 minutami

Avtor
Jaka Vran
Komentarji
7

Objava posnetkov mladostnikov na mopedih je v javnosti sprožila burne odzive. Na spletu so se namreč pojavili videoposnetki nevarne in objestne vožnje mladoletnikov po koprskih cestah in ulicah, ob tem pa še izzivanje policistov, hupanje patrulji in metanje jabolk v policijsko postajo. Policija storilce še išče, ker gre za mladoletne osebe, pa ob tem apelira tudi na starše – pogovorite se s svojimi otroki!

Pristaniška ulica v Kopru, pozne večerne ure ... in mladoletnik na mopedu. Vožnja po zadnjem kolesu kar po pločniku, pa šviganje po cesti, vožnja v nasprotni smeri po enosmerni cesti, ob tem pa še izzivanje policije s hupanjem, prehitevanjem po coni za pešce, razkazovanjem z vožnjo po zadnjem kolesu. Vse to posneto, z nenehnim iskanjem policijskega odziva.

Da bo mera res polna, pa še en videoposnetek, kjer se skupina na mopedih odpravi pred koprsko policijsko postajo. Tam proti vhodu v stavbo zalučajo dve jabolki. 

Če je prvi posnetek nastal v večernih urah, ko je predvsem pešcev zelo malo, pa se je pri tem vse skupaj dogajalo sredi belega dne. Skupina nato pobegne, ob tem seveda ne manjka vragolij, vožnje po zadnjem kolesu, kljub temu, da je tokrat prometa in ogroženih pešcev več.

Kot so sporočili s policijske uprave Koper, so bili o dogodku obveščeni v četrtek, ko so se ti posnetki pojavili na spletu. "Zavarovali smo vse dostopne posnetke in pričeli postopek obravnave uradno pregonljivih prekrškov. Policisti intenzivno zbirajo obvestila z namenom ugotavljanja vseh okoliščin," so sporočili ob tem. 

Objestnost mladostnikov na mopedih se sicer ne konča pri vožnji, pred letom dni so se, na primer, spravili na avtomat in ga povsem uničili, iz njega pa ukradli pijačo. Tudi sicer je njihov vandalizem Koprčanom povzročil precej nejevolje.

Problematika objestne vožnje mladih motoristov, ki ogrožajo tako udeležence v prometu kot pešce, je v Kopru pereča že dalj časa. S tem so, kot pravijo na policiji seznanjeni, sami izvajajo redne kontrole, ob tem pa "apeliramo tudi na starše, naj se pogovorijo z mladostniki o njihovem neprimernem in nevarnem početju v cestnem prometu, s katerim ogrožajo tako sebe kot tudi druge udeležence", dodajajo. 

Koper mladostniki mopedi objestna vožnja policija
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ticapas
01. 09. 2025 21.30
+1
Bravo mladina! Čim več upornikov!
ODGOVORI
1 0
iziizi
01. 09. 2025 21.30
+2
policisti nimajo več imena ker še mladi jim več ne zaupajo ali verjamejo v njih saj vidijo kaj se počne v državi kako se afere dogajajo z miljoni in policija nič ne stori ,zato jih ne spuštujejo in jih izivajo in s tem pokažejo svoje mišljenje o njih in državi ,taako res ne gre
ODGOVORI
2 0
mito24
01. 09. 2025 21.29
za vse to je kriva vzgoja staršev sami so bili verjetno v preteklosti tudi nagnejni k takemu početju
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
01. 09. 2025 21.26
+1
Take ( SONČKE ), NAJSTNIKE so naklofali HRVATI )) upravičeno..
ODGOVORI
2 1
bb5a
01. 09. 2025 21.23
+1
Včas bi to policaji hitr rešl, dans pa lahk sam na starše apelirajo...
ODGOVORI
1 0
periot22
01. 09. 2025 21.21
Starše kaznovati!
ODGOVORI
0 0
