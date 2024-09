Posnetki poplav na območju Kopra: pod vodo polja, njive in hiše

Posnetki iz zraka razkrivajo razsežnosti četrtkovih poplav v Kopru, kjer se je razlivala Badaševica. Predvsem polja in njive so bili pod vodo, žal tudi nekaj hiš v Šalari in Vanganelu. "Po prvih ocenah je škodo utrpelo 14 objektov," je povedal namestnik poveljnika koprske civilne zaščite Igor Rakar .

Dan po deževju je predvsem v podvozih in na cestah še videti posledice divjanja vode. Pa tudi pri tistih, ki jim je poplavilo hiše. Nekateri so ravno obnovili stanovanja po poplavah leta 2020, zdaj pa jih je znova zalilo, zato so že precej obupani. "Pred štirimi leti smo popravili vse. Res ne razumem ne občine ne države. Nekaj naj naredijo, četudi nam rečejo, naj se odselimo," nam je povedala domačinka.

Gre za poplavno območje, veliko rešitev pa ni. "To območje je dejansko zelo nizko, v nekakšni depresiji, in zato so težave z odvodnjo meteornih voda," je pojasnil Rakar.