Posnetki zahtevne reševalne akcije iz zalite Križne jame

Turistični ogled jame se je začel zjutraj in ker skupine do 15. ure, ko je bil predviden njihov povratek, še ni bilo iz jame, je dežurni vodnik odšel v jamo in ugotovil, da je voda zalila prehode. Okoli 17.30 so aktivirali Jamarsko reševalno službo in začela se je večurna ter zahtevna reševalna akcija.

Aktivirali so reševalna centra JRS Postojna in Ljubljana ter potapljače JRS ter URSZR Enota za hitre intervencije (EHI), vod za tehnično potapljanje (ETP). Aktiviran je bil tudi štab CZ Občine Cerknica, ki celoten čas intervencije skrbi za popolno logistično podporo reševalnim enotam. Logistično podporo trenutno nudijo CZ Cerknica, PGD Cerknica in PDG Iga vas ter taborniki rod Jezerska ščuka. Ves čas reševanja je v pripravljenosti služba NMP. Jamarski reševalci JRS skrbijo za prenos opreme od vhoda jame do prvega jezera, so sporočili z Jamarske zveze.