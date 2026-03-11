Naslovnica
Slovenija

Novi posnetki, nekdanja ministrica: 'Nekdo je postavil celo lažno spletno stran'

Ljubljana, 11. 03. 2026 18.06 pred 59 minutami 3 min branja 89

Avtor:
T.H. STA
Dominika Švarc Pipan

Na spletu sta se pojavila posnetka nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan. Ta pravi, da sta nastala na dveh sestankih z domnevnim britanskim investicijskim skladom. "A očitno je bilo vse lažno in nastavljeno z namenom vplivanja na volitve," ocenjuje.

Na posnetkih je videti Dominiko Švarc Pipan med poslovnima sestankoma v restavraciji, v katerih med drugim pojasnjuje, koga pozna in kdo je v Sloveniji vpliven oziroma kdo vpliva na koga.

Iz posnetkov ne izhaja, o čem točno je govora, je pa Švarc Pipanova za STA pojasnila, da jo je kontaktiral domnevni britanski investicijski sklad Stockard Capital, ki je dejal, da želi investirati v podatkovne centre v regiji.

Dominika Švarc Pipan pred primopredajo poslov z Andrejo Katič
Dominika Švarc Pipan pred primopredajo poslov z Andrejo Katič
FOTO: Luka Kotnik

"Želeli so preveriti, ali bi bil Gen-I zainteresiran za skupno naložbo z njimi. Tu naj bi bila moja vloga, da pri Gen-I preverim, ali obstaja tak interes in če ja, da jim nato poslovno pomagam in svetujem pri poslu v Sloveniji. Ni šlo za lobiranje ali karkoli nezakonitega, ampak običajno poslovno svetovanje," je Švarc Pipan pojasnila vsebino pogovorov.

Kot je še dejala, se je s predstavniki podjetja dobila dvakrat, enkrat v februarju in drugič pred nekaj dnevi, 5. marca, na Dunaju. Letalske karte iz Zagreba in nastanitev na Dunaju so krili oni, kar je, kot je dejala, v poslovnem svetu v tujini povsem običajno, kadar je interes za sodelovanje na njihovi strani.

Prepričala se je, da je paranoična

"Zadeva je izgledala zelo avtentično, dobila sem se z dvema predstavnikoma, eden od njiju se je predstavil kot Američan, ki je dalj časa delal v Silicijevi dolini, nato pa se preselil v Združeno kraljestvo, kjer je skupaj s partnerjem iz Češke odprl investicijski sklad," je pojasnjevala.

Nekoliko čudno pa se ji je zdelo, da so jo na sestankih začeli spraševati o tem, kaj bi hoteli ljudje na položajih v Sloveniji v zameno za to, da bi podprli naložbo. "Pojasnila sem jim, da v Sloveniji to ne gre tako, da smo urejena država," je dejala. Zanimalo jih je tudi, kdo ima v Sloveniji vpliv, kakšen vpliv imajo konkretni ljudje ... "To se mi je zdelo čudno, a sem se prepričala, da sem paranoična," je iskrena Švarc Pipanova.

Zato je, preden se je lotila česarkoli, od njih po elektronski pošti zahtevala razkritje nekaterih informacij o investitorjih, ki bi jih tudi predstavila Gen-I. "Ničesar od tega do danes nisem dobila," je dejala. Prav tako od njih ni dobila nobenega plačila, je dejala.

Dominika Švarc Pipan
Dominika Švarc Pipan
FOTO: Luka Kotnik

Odziv Gen-I

Iz Gen-I so popoldne sporočili, da s Švarc Pipanovo niso poslovno sodelovali, prav tako ne z omenjenim domnevnim investicijskim skladom ali katerokoli pravno ali fizično osebo, za katero bi nekdanja ministrica lobirala. Švarc Pipanova prav tako ni imela nikakršnega pooblastila za vzpostavljanje kakršnih koli poslovnih stikov v imenu družbe, so navedli v Gen-I.

Nekdo je očitno postavil celo lažno spletno stran

Da jo občutki o tem, da je nekaj narobe, niso varali, pa je Švarc Pipanova še bolj prepričana po tistem, ko spletna stran sklada Stockard Capital, ki je še zgodaj zjutraj delovala, trenutno ne deluje.

Na spletnem iskalniku sicer dobimo z umetno inteligenco zgeneriran zapis, ki navaja, da je Stockard Capital podjetje za upravljanje premoženja, ki med drugim pomaga družinam pri nemotenem prenosu premoženja, vključno s storitvami, kot sta koordinacija bančništva in strateško upravljanje. Podjetje pa da ima sedež v Londonu.

"Da je nekdo postavil celo lažno spletno stran, vso komunikacijsko infrastrukturo in vložil toliko denarja samo zato, da mi je nastavil past in me posnel, da bi vplival na volitve v Sloveniji, kaže na velik interes tujih sil," je prepričana mednarodna pravnica in nekdanja ministrica za pravosodje.

Ob tem opozarja še, da so posnetki zmontirani, saj vmes manjkajo deli pogovorov. Na policijo bo podala ovadbo zaradi nezakonitega snemanja.

posnetki švarc pipan Stockard Capital nezakonito snemanje

KOMENTARJI89

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
11. 03. 2026 19.08
Janša, Netanyahu,Trump, Epstein
Odgovori
+1
1 0
Skunk Works
11. 03. 2026 19.08
Kjer je dim, je tudi ogenj....Vsaj za JJ je to vedno veljalo.....
Odgovori
0 0
Posteni
11. 03. 2026 19.07
Uf..sori..sm to vse skupaj grw paaa orng za vpletenost desnice.. uf.. tko nizko pa res še ne..
Odgovori
0 0
klop12
11. 03. 2026 19.06
Ma danes nič več ne verjamem,ko se da tko enostavn vse ponarejat. Sam vklopte glavo,danes je čiste vse fejk
Odgovori
+3
4 1
zibertmi
11. 03. 2026 19.06
ti prisluhi so ,kot to povedo tudi v medijih,pripravleni iz tujine,da bi vplivali na volitve pri nas.tu se kažejo komentarji političnih veljakov kdo je janez janša.Politična praksa Janeza Janše temelji na manipuliranju in sprenevedanju.kot je izjavil jelko kacin.Janša je demagog. V polemiki je nesramen in rad podtika. Ne izbira sredstev, je hudoben in brezobziren. Ne išče svetovalcev, ampak vernike. Ne išče sodelavcev, ampak služabnike.« Dimitrij Rupel, 1996
Odgovori
+0
3 3
Banion
11. 03. 2026 19.05
tako se zgodi ko hoče nepomembna oseba postati zopet pomembna
Odgovori
-1
0 1
supergigi
11. 03. 2026 19.04
Sem ravnokar na FB videl, da je posnetkov kar 414. Lepo je videti Goloba, da jih dobi po grbi z njemu lastnimi metodami. Kar spomnite se kakšne pritlehne metode je uporabljal pred štirimi leti 🤣🤣
Odgovori
+1
5 4
proofreader
11. 03. 2026 19.02
Zanima.me zakaj se nič ne piše o Golobovih milijonih na banki v Italiji, kjer je njegova prijateljica iz Gen-i.
Odgovori
+1
6 5
EU Dig. Cenzura
11. 03. 2026 19.01
KJE PA JE TA GOSPA V SLUŽBI ZDEJ? Zakaj ni na zavoduin je spet na državnih jaslih v pisarni pa NIČ NE DELA!!! Krade davkoplačevalski denar!!!
Odgovori
+1
2 1
lcePower
11. 03. 2026 19.01
Ocitno gre za glupaco. Po njenih besedah so jo nategnil pri litijski, zdej se na dunaju domnevni investitorji.. ampak pomembne so njene besede in te so grozljive.. pravi da nam vlada mafija in da je sama del tega
Odgovori
+5
6 1
Znalac69
11. 03. 2026 19.01
Bravo Dominika, vse razkrij! Podpiram! Slovenski Assange!
Odgovori
+3
3 0
proofreader
11. 03. 2026 19.01
Mislim da bi morali imeti jutri Tarčo namesto soočenja.
Odgovori
+3
5 2
Bučman
11. 03. 2026 19.00
Gospa Hot in Švarc Pipan sta pošteni
Odgovori
-1
1 2
seba14
11. 03. 2026 18.58
Dobili so jo s prsti v loncu marmelade. Samo prepozno je ugotovila, da je lonec prazen :) :) :)
Odgovori
+5
6 1
Slovenska pomlad
11. 03. 2026 18.57
Zakaj SDS ne vodi Slovenec?
Odgovori
-3
4 7
boslo
11. 03. 2026 18.58
Ker bi ti bil ponosen. Zato.
Odgovori
-1
1 2
zibertmi
11. 03. 2026 19.06
lider je edini,ki je na svet privekal po 5 mesecih nosečnosti
Odgovori
0 0
proofreader
11. 03. 2026 18.56
Če je Gale lahko snemal potem tudi to ne bi smelo biti sporno. Bo Golob odstopil pred volitvami?
Odgovori
+3
4 1
Bučman
11. 03. 2026 18.54
Švarc Pipan je kraljica ljudskih src .Marcela ne damo.
Odgovori
+3
3 0
GAYPROPAGANDA
11. 03. 2026 18.54
Naj objavijo celoten pogovor, da sploh vemo za kaj gre! Ta zgodba je čudna!
Odgovori
+0
2 2
boslo
11. 03. 2026 19.02
Ne čudi se, politiki so koruptivni, politiki vseh barv
Odgovori
0 0
proofreader
11. 03. 2026 18.54
Kaj pa če je vse res?
Odgovori
+4
5 1
proofreader
11. 03. 2026 18.53
So kriminalisti že na Gen-i in pri Golobu? Dominika je bila zelo zgovorna.
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
