Novi posnetki, nekdanja ministrica: 'Nekdo je postavil celo lažno spletno stran'

Na posnetkih je videti Dominiko Švarc Pipan med poslovnima sestankoma v restavraciji, v katerih med drugim pojasnjuje, koga pozna in kdo je v Sloveniji vpliven oziroma kdo vpliva na koga. Iz posnetkov ne izhaja, o čem točno je govora, je pa Švarc Pipanova za STA pojasnila, da jo je kontaktiral domnevni britanski investicijski sklad Stockard Capital, ki je dejal, da želi investirati v podatkovne centre v regiji.

Dominika Švarc Pipan pred primopredajo poslov z Andrejo Katič FOTO: Luka Kotnik

"Želeli so preveriti, ali bi bil Gen-I zainteresiran za skupno naložbo z njimi. Tu naj bi bila moja vloga, da pri Gen-I preverim, ali obstaja tak interes in če ja, da jim nato poslovno pomagam in svetujem pri poslu v Sloveniji. Ni šlo za lobiranje ali karkoli nezakonitega, ampak običajno poslovno svetovanje," je Švarc Pipan pojasnila vsebino pogovorov. Kot je še dejala, se je s predstavniki podjetja dobila dvakrat, enkrat v februarju in drugič pred nekaj dnevi, 5. marca, na Dunaju. Letalske karte iz Zagreba in nastanitev na Dunaju so krili oni, kar je, kot je dejala, v poslovnem svetu v tujini povsem običajno, kadar je interes za sodelovanje na njihovi strani.

Prepričala se je, da je paranoična

"Zadeva je izgledala zelo avtentično, dobila sem se z dvema predstavnikoma, eden od njiju se je predstavil kot Američan, ki je dalj časa delal v Silicijevi dolini, nato pa se preselil v Združeno kraljestvo, kjer je skupaj s partnerjem iz Češke odprl investicijski sklad," je pojasnjevala. Nekoliko čudno pa se ji je zdelo, da so jo na sestankih začeli spraševati o tem, kaj bi hoteli ljudje na položajih v Sloveniji v zameno za to, da bi podprli naložbo. "Pojasnila sem jim, da v Sloveniji to ne gre tako, da smo urejena država," je dejala. Zanimalo jih je tudi, kdo ima v Sloveniji vpliv, kakšen vpliv imajo konkretni ljudje ... "To se mi je zdelo čudno, a sem se prepričala, da sem paranoična," je iskrena Švarc Pipanova. Zato je, preden se je lotila česarkoli, od njih po elektronski pošti zahtevala razkritje nekaterih informacij o investitorjih, ki bi jih tudi predstavila Gen-I. "Ničesar od tega do danes nisem dobila," je dejala. Prav tako od njih ni dobila nobenega plačila, je dejala.

Dominika Švarc Pipan FOTO: Luka Kotnik

Odziv Gen-I

Iz Gen-I so popoldne sporočili, da s Švarc Pipanovo niso poslovno sodelovali, prav tako ne z omenjenim domnevnim investicijskim skladom ali katerokoli pravno ali fizično osebo, za katero bi nekdanja ministrica lobirala. Švarc Pipanova prav tako ni imela nikakršnega pooblastila za vzpostavljanje kakršnih koli poslovnih stikov v imenu družbe, so navedli v Gen-I.

Nekdo je očitno postavil celo lažno spletno stran